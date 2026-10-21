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"No se vislumbran condiciones": la Cancillería rusa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con la UE
"No se vislumbran condiciones": la Cancillería rusa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con la UE
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Moscú tiene una visión realista de sus relaciones con la UE y no ve señales de que Europa vaya a abandonar su línea de confrontación, declaró la portavoz del... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T14:22+0000
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Al abordar las relaciones entre Rusia y Europa, Zajárova condenó la propagación por parte de Polonia de una "rusofobia desenfrenada", que se traduce en actos de vandalismo y profanación de los monumentos conmemorativos soviéticos.Asimismo, subrayó que Moscú y Minsk siguen de cerca las acciones de la OTAN en la frontera del Estado de la Unión. El fuerte aumento del ritmo de expansión del potencial militar de la Alianza Atlántica "llama la atención".Rusia y Bielorrusia están elaborando medidas de respuesta a estas acciones y, de ser necesario, están dispuestos a utilizar todos los medios para neutralizar las amenazas, destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.En cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, Zajárova declaró que ambos países "debaten proyectos económicos".Según la diplomática, se esperaba un diálogo difícil, pero sustancial, sobre una amplia gama de cuestiones, entre ellas el abastecimiento de alimentos, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.No obstante, Zajárova señaló que Moscú observa "tendencias preocupantes que podrían impedir que se materialice este escenario".Durante su intervención, la vocera también abordó las relaciones de Moscú con los países africanos y la cumbre Rusia-África, prevista para el 29 de octubre. Según la alta funcionaria, la mayoría de las delegaciones africanas ya han confirmado su participación.
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"No se vislumbran condiciones": la Cancillería rusa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con la UE
Moscú tiene una visión realista de sus relaciones con la UE y no ve señales de que Europa vaya a abandonar su línea de confrontación, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
"También constatamos la falta de visión estratégica por parte de los actuales dirigentes europeos. Observamos, además, una rusofobia descarada (...) Por lo tanto, en esta fase no se vislumbran condiciones que permitan un cambio en la línea de confrontación de la UE con respecto a esos regímenes", afirmó.
Al abordar las relaciones entre Rusia y Europa, Zajárova condenó la propagación por parte de Polonia de una "rusofobia desenfrenada", que se traduce en actos de vandalismo y profanación de los monumentos conmemorativos soviéticos.
Asimismo, subrayó que Moscú y Minsk siguen de cerca las acciones de la OTAN en la frontera del Estado de la Unión. El fuerte aumento del ritmo de expansión del potencial militar de la Alianza Atlántica "llama la atención".
Rusia y Bielorrusia están elaborando medidas de respuesta a estas acciones y, de ser necesario, están dispuestos a utilizar todos los medios para neutralizar las amenazas, destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
7 de septiembre, 10:30 GMT
En cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, Zajárova declaró que ambos países "debaten proyectos económicos".
"Sin duda, existe un enorme potencial para desarrollar las relaciones, pero debemos partir de la realidad", afirmó, añadiendo que Rusia se prepara activamente para participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países del G20, prevista para diciembre en Atlanta.
Según la diplomática, se esperaba un diálogo difícil, pero sustancial, sobre una amplia gama de cuestiones, entre ellas el abastecimiento de alimentos, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.
No obstante, Zajárova señaló que Moscú observa "tendencias preocupantes que podrían impedir que se materialice este escenario".
Durante su intervención, la vocera también abordó las relaciones de Moscú con los países africanos y la cumbre Rusia-África, prevista para el 29 de octubre. Según la alta funcionaria, la mayoría de las delegaciones africanas ya han confirmado su participación.
"Esperamos que la tercera cumbre marque un nuevo hito en el desarrollo de la cooperación entre Rusia y el continente africano", declaró, y añadió que se prevé firmar un importante paquete de acuerdos interestatales y contratos comerciales.
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