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"No se vislumbran condiciones": la Cancillería rusa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con la UE

"No se vislumbran condiciones": la Cancillería rusa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones con la UE

Sputnik Mundo

Moscú tiene una visión realista de sus relaciones con la UE y no ve señales de que Europa vaya a abandonar su línea de confrontación, declaró la portavoz del... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T14:22+0000

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Al abordar las relaciones entre Rusia y Europa, Zajárova condenó la propagación por parte de Polonia de una "rusofobia desenfrenada", que se traduce en actos de vandalismo y profanación de los monumentos conmemorativos soviéticos.Asimismo, subrayó que Moscú y Minsk siguen de cerca las acciones de la OTAN en la frontera del Estado de la Unión. El fuerte aumento del ritmo de expansión del potencial militar de la Alianza Atlántica "llama la atención".Rusia y Bielorrusia están elaborando medidas de respuesta a estas acciones y, de ser necesario, están dispuestos a utilizar todos los medios para neutralizar las amenazas, destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.En cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, Zajárova declaró que ambos países "debaten proyectos económicos".Según la diplomática, se esperaba un diálogo difícil, pero sustancial, sobre una amplia gama de cuestiones, entre ellas el abastecimiento de alimentos, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.No obstante, Zajárova señaló que Moscú observa "tendencias preocupantes que podrían impedir que se materialice este escenario".Durante su intervención, la vocera también abordó las relaciones de Moscú con los países africanos y la cumbre Rusia-África, prevista para el 29 de octubre. Según la alta funcionaria, la mayoría de las delegaciones africanas ya han confirmado su participación.

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