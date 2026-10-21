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Moscú y Pekín firman acuerdo destinado a fomentar la cooperación judicial
Moscú y Pekín firman acuerdo destinado a fomentar la cooperación judicial
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Los presidentes del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, y del Tribunal Popular Supremo de China, Zhang Jun, firmaron en Pekín un acuerdo de cooperación... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T11:21+0000
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En sus palabras, la cooperación ruso-china alcanzó un punto álgido en los lazos comerciales, económicos y tecnológicos, lo que significa que las empresas y los ciudadanos necesitan garantías firmes de una protección rápida y justa de sus derechos.El presidente del Tribunal Supremo ruso propuso elaborar, en el marco del acuerdo, un programa de cooperación para 2027-2028. Entre las prioridades figuran:El acuerdo se basa en las disposiciones del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre la Federación de Rusia y la República Popular China, firmado el 16 de julio de 2001.
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Moscú y Pekín firman acuerdo destinado a fomentar la cooperación judicial
Los presidentes del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, y del Tribunal Popular Supremo de China, Zhang Jun, firmaron en Pekín un acuerdo de cooperación entre los máximos órganos judiciales de ambos países. Esta colaboración eleva la asociación judicial y jurídica entre ambos países a un nivel cualitativamente nuevo.
"Estoy convencido de que nuestro encuentro eleva la cooperación existente a un nivel cualitativamente nuevo. La firma del acuerdo actualizado entre los tribunales supremos sienta la base necesaria para ello", destacó Krasnov.
En sus palabras, la cooperación ruso-china alcanzó un punto álgido en los lazos comerciales, económicos y tecnológicos, lo que significa que las empresas y los ciudadanos necesitan garantías firmes de una protección rápida y justa de sus derechos.
El presidente del Tribunal Supremo ruso propuso elaborar, en el marco del acuerdo, un programa de cooperación para 2027-2028. Entre las prioridades figuran:
Las visitas mutuas de jueces y especialistas para estudiar las mejores prácticas.
El desarrollo conjunto de iniciativas científicas y educativas.
El intercambio de experiencias en materia de transformación digital de la justicia.
Implementación de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales.
El acuerdo se basa en las disposiciones del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre la Federación de Rusia y la República Popular China, firmado el 16 de julio de 2001.