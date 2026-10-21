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Moscú y Pekín firman acuerdo destinado a fomentar la cooperación judicial

Moscú y Pekín firman acuerdo destinado a fomentar la cooperación judicial

Sputnik Mundo

Los presidentes del Tribunal Supremo de Rusia, Ígor Krasnov, y del Tribunal Popular Supremo de China, Zhang Jun, firmaron en Pekín un acuerdo de cooperación... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T11:21+0000

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En sus palabras, la cooperación ruso-china alcanzó un punto álgido en los lazos comerciales, económicos y tecnológicos, lo que significa que las empresas y los ciudadanos necesitan garantías firmes de una protección rápida y justa de sus derechos.El presidente del Tribunal Supremo ruso propuso elaborar, en el marco del acuerdo, un programa de cooperación para 2027-2028. Entre las prioridades figuran:El acuerdo se basa en las disposiciones del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre la Federación de Rusia y la República Popular China, firmado el 16 de julio de 2001.

https://noticiaslatam.lat/20260831/modelo-de-relaciones-interestatales-putin-destaca-la-cooperacion-exitosa-de-rusia-y-china-en-todos-1174875828.html

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