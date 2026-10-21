México reconoce que persisten desapariciones forzadas en el país, pero rechaza informe especial de ONU
© Foto : Twitter / @JorgeVerasteguiFotos colocadas en la Glorieta de las y los Desaparecidos
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El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, pidió activar el artículo 34 de la Convención para movilizar cooperación internacional, con el fin de atender el problema de desapariciones forzadas en suelo mexicano.
Durante su intervención en la Asamblea General, Albán declaró que, tras analizar la información proporcionada por el Gobierno de México y organizaciones buscadoras, el informe concluye que en la nación latinoamericana aún existen casos de desaparición forzada.
Sin embargo, acotó que no existen indicios de que se trate de una cuestión promovida en el ámbito federal y, al contrario, el Estado ha mostrado avances en la materia.
Durante su participación, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Arturo Medina, reconoció que existen casos de desaparición forzada cometidos por autoridades municipales, pero rechazó la interpretación para la aplicación del artículo 34, que permitiría elevar el análisis del tema en la Asamblea General de la ONU, esto por medio del secretario general del ente internacional.
Sin embargo, acotó que no existen indicios de que se trate de una cuestión promovida en el ámbito federal y, al contrario, el Estado ha mostrado avances en la materia.
Durante su participación, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Arturo Medina, reconoció que existen casos de desaparición forzada cometidos por autoridades municipales, pero rechazó la interpretación para la aplicación del artículo 34, que permitiría elevar el análisis del tema en la Asamblea General de la ONU, esto por medio del secretario general del ente internacional.
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