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"Otro clavo en el ataúd": inteligencia rusa destapa la cooperación de Kiev con los cárteles de droga en Latinoamérica
"Otro clavo en el ataúd": inteligencia rusa destapa la cooperación de Kiev con los cárteles de droga en Latinoamérica
Sputnik Mundo
Washington recibió información sobre la colaboración del régimen de Kiev con los cárteles mexicanos de la droga, informaron desde el Servicio de Inteligencia... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T10:50+0000
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"En Kiev surgió un nuevo motivo de alarma. La Oficina del presidente de Ucrania tuvo conocimiento de que las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el marco de una investigación sobre las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos de la droga, obtuvieron información sobre su colaboración con representantes del régimen de Volodímir Zelenski", señala el documento publicado.Los cárteles mexicanos de la droga pagaban a funcionarios cercanos de Zelenski, con dinero procedente de la venta de sustancias ilícitas en Estados Unidos, para que entrenaran a sus combatientes en el manejo de drones en las Fuerzas Armadas de Ucrania, conforme los detalles revelados.Desde la inteligencia rusa señalan que se ha identificado a al menos 80 personas que recibieron este tipo de formación en las filas de las FFAA de Ucrania.Al mismo tiempo, Kiev es consciente de que la aparición de operadores de drones entrenados por Ucrania al servicio de los cárteles de la droga supone un riesgo para la vida de los agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses, informaron desde el SVR.
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"Otro clavo en el ataúd": inteligencia rusa destapa la cooperación de Kiev con los cárteles de droga en Latinoamérica
Washington recibió información sobre la colaboración del régimen de Kiev con los cárteles mexicanos de la droga, informaron desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso). En concreto, descubrieron que grupos criminales enviaban combatientes a Ucrania para entrenarlos en el montaje y el uso de drones, precisaron.
"En Kiev surgió un nuevo motivo de alarma. La Oficina del presidente de Ucrania tuvo conocimiento de que las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el marco de una investigación sobre las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos de la droga, obtuvieron información sobre su colaboración con representantes del régimen de Volodímir Zelenski", señala el documento publicado.
Los cárteles mexicanos de la droga pagaban a funcionarios cercanos de Zelenski, con dinero procedente de la venta de sustancias ilícitas en Estados Unidos, para que entrenaran a sus combatientes en el manejo de drones en las Fuerzas Armadas de Ucrania, conforme los detalles revelados.
17 de septiembre, 18:21 GMT
"(...) los grupos criminales enviaron a sus combatientes a Ucrania para formarlos en el montaje de vehículos aéreos no tripulados y su utilización en condiciones de combate", indica el comunicado.
Desde la inteligencia rusa señalan que se ha identificado a al menos 80 personas que recibieron este tipo de formación en las filas de las FFAA de Ucrania.
Al mismo tiempo, Kiev es consciente de que la aparición de operadores de drones entrenados por Ucrania al servicio de los cárteles de la droga supone un riesgo para la vida de los agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses, informaron desde el SVR.
"En estas circunstancias, la colaboración de Zelenski con los cárteles de la droga podría convertirse en otro 'clavo en el ataúd' de su carrera política", subrayaron.
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