https://noticiaslatam.lat/20261020/otro-clavo-en-el-ataud-inteligencia-rusa-destapa-la-cooperacion-de-kiev-con-los-carteles-de-droga-1175516268.html

"Otro clavo en el ataúd": inteligencia rusa destapa la cooperación de Kiev con los cárteles de droga en Latinoamérica

"Otro clavo en el ataúd": inteligencia rusa destapa la cooperación de Kiev con los cárteles de droga en Latinoamérica

Sputnik Mundo

Washington recibió información sobre la colaboración del régimen de Kiev con los cárteles mexicanos de la droga, informaron desde el Servicio de Inteligencia... 20.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-20T10:50+0000

2026-10-20T10:50+0000

2026-10-20T10:50+0000

defensa

volodímir zelenski

política

ucrania

eeuu

servicio de inteligencia exterior de rusia

latinoamérica

carteles

drogas

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/14/1175518385_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_52646ddeb3347739af982a5603e6cd8e.png

"En Kiev surgió un nuevo motivo de alarma. La Oficina del presidente de Ucrania tuvo conocimiento de que las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el marco de una investigación sobre las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos de la droga, obtuvieron información sobre su colaboración con representantes del régimen de Volodímir Zelenski", señala el documento publicado.Los cárteles mexicanos de la droga pagaban a funcionarios cercanos de Zelenski, con dinero procedente de la venta de sustancias ilícitas en Estados Unidos, para que entrenaran a sus combatientes en el manejo de drones en las Fuerzas Armadas de Ucrania, conforme los detalles revelados.Desde la inteligencia rusa señalan que se ha identificado a al menos 80 personas que recibieron este tipo de formación en las filas de las FFAA de Ucrania.Al mismo tiempo, Kiev es consciente de que la aparición de operadores de drones entrenados por Ucrania al servicio de los cárteles de la droga supone un riesgo para la vida de los agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses, informaron desde el SVR.

https://noticiaslatam.lat/20260917/informan-que-mercenarios-colombianos-de-las-ffaa-de-ucrania-utilizan-su-experiencia-de-combate-1175093328.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, política, ucrania, eeuu, servicio de inteligencia exterior de rusia, latinoamérica, carteles, drogas, rusia