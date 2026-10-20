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La reserva de crudo de EEUU se sitúa en el nivel más bajo de los últimos 42 años
La reserva de crudo de EEUU se sitúa en el nivel más bajo de los últimos 42 años
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La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos alcanzó el nivel más bajo de los últimos 42 años la semana pasada, según los datos del Departamento de... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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Para el 16 de octubre, esta reserva había disminuido hasta los 282,7 millones de barriles.El mínimo histórico, de 280,802 millones de barriles, fue registrado el 15 de octubre de 1982.Actualmente, los niveles están por debajo del 40% de su capacidad autorizada, de 714 millones de barriles en cuatro cavernas de sal en la costa del Golfo.El descenso forma parte de un plan de liberación de 172 millones de barriles que EEUU anunció en marzo pasado en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como respuesta a las interrupciones del suministro derivadas de su conflicto con Irán.
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La reserva de crudo de EEUU se sitúa en el nivel más bajo de los últimos 42 años

09:01 GMT 20.10.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaProducción de petróleo en Tatarstán, Rusia
Producción de petróleo en Tatarstán, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos alcanzó el nivel más bajo de los últimos 42 años la semana pasada, según los datos del Departamento de Energía.
Para el 16 de octubre, esta reserva había disminuido hasta los 282,7 millones de barriles.
El mínimo histórico, de 280,802 millones de barriles, fue registrado el 15 de octubre de 1982.
Actualmente, los niveles están por debajo del 40% de su capacidad autorizada, de 714 millones de barriles en cuatro cavernas de sal en la costa del Golfo.
El descenso forma parte de un plan de liberación de 172 millones de barriles que EEUU anunció en marzo pasado en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como respuesta a las interrupciones del suministro derivadas de su conflicto con Irán.
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