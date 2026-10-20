Estados Unidos quiere que Zelenski llegue a un acuerdo, afirma Trump
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión con Volodímir Zelenski
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El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, que Volodímir Zelenski pudo haber logrado un entendimiento para el fin del conflicto en Ucrania desde hace dos años.
Este diálogo, abundó, pudo ser "en condiciones mucho más favorables", pero no ha tenido la intención de concluir este tema.
Estos son otros aspectos relevantes del mensaje del mandatario norteamericano:
Reconoció los avances militares de Rusia.
Destacó que Europa está "cansada" de la situación en suelo ucraniano.
Aseveró que el Gobierno ruso quiere que el conflicto en Ucrania finalice.
Advirtió que habrá "graves consecuencias" en caso de que Kiev se niegue a concluir la pugna.
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