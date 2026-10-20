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Estados Unidos quiere que Zelenski llegue a un acuerdo, afirma Trump

Estados Unidos quiere que Zelenski llegue a un acuerdo, afirma Trump

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El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, que Volodímir Zelenski pudo haber logrado un... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Estos son otros aspectos relevantes del mensaje del mandatario norteamericano:

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