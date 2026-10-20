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Ecuador reforestará 2.000 hectáreas dañadas por los incendios de los últimos meses

Ecuador reforestará 2.000 hectáreas dañadas por los incendios de los últimos meses

Sputnik Mundo

El Municipio de Quito prevé recuperar el 70% de la superficie afectada por los incendios forestales durante este año, mediante la siembra de especies nativas... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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La capital ecuatoriana pondrá en marcha jornadas de reforestación para recuperar cerca de 2.000 hectáreas afectadas por los siniestros de los últimos meses, informó el secretario de Ambiente municipal, Santiago Sandoval, en una entrevista con MQ Radio.La primera jornada se realizará el 24 de octubre como parte de la iniciativa Mega Minga, con actividades en ocho sectores: Carcelén Bajo (norte), Ciudad Bicentenario (norte), Panecillo, Santa Clara (este), el parque metropolitano Guangüiltagua (norte), Ilaló (centro-norte), El Guangal (centro-norte) y Lloa (suroeste).El cronograma continuará el 29 de octubre en la quebrada Colorada (norte), en San Antonio de Pichincha (norte), y el 7 de noviembre en Alangasí (sureste), San Juan (centro-norte) y Nayón (nororiente). La segunda Mega Minga está programada para el 14 de noviembre, con trabajos en nueve lugares, entre ellos Casitagua (norte), Chilibulo (sur), La Ecuatoriana (sur), Vicentina (centro-norte), Calacalí (norte) y Pifo (nororiente).Dicho plan contempla la siembra de plantas nativas, la recuperación natural de las zonas afectadas y el empleo de drones forestales para dispersar semillas en áreas de difícil acceso. Las autoridades buscan acelerar la restauración de los ecosistemas perjudicados por el fuego.Asimismo, Sandoval destacó que la recuperación ambiental también requiere fortalecer la educación y la participación ciudadana. En ese sentido, el municipio mantiene la campaña Todos juntos contra el fuego, que impulsa brigadas comunitarias y acciones de prevención durante la época seca.El funcionario advirtió que persisten prácticas de riesgo, como la quema de desechos y residuos vegetales, especialmente en zonas rurales. Por ello, llamó a reforzar la corresponsabilidad ciudadana para prevenir nuevos incendios y proteger las áreas naturales.Como antecedente, en 2024 los incendios afectaron 2.200 hectáreas en Quito, de las cuales el municipio restauró más de 1.500 mediante mingas comunitarias, drones forestales y la siembra de especies nativas. Para este año, la meta es recuperar el 70% de las cerca de 2.000 hectáreas dañadas.El secretario también señaló que la plantación anual de árboles pasó de unos 16.000 antes de 2023 a alrededor de 150.000 en los últimos años. Las personas interesadas en participar en las jornadas pueden inscribirse mediante la aplicación Tu huella Quito, que ofrece opciones de voluntariado, reforestación, talleres y actividades comunitarias.

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