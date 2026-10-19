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Unos 500.000 residentes de Gaza quedarán sin ayuda alimentaria por recortes, según la ONU

Unos 500.000 residentes de Gaza quedarán sin ayuda alimentaria por recortes, según la ONU

Sputnik Mundo

Alrededor de 500.000 habitantes de la Franja de Gaza perderán el acceso a apoyo vital debido a la reducción de la ayuda alimentaria, informó el Programa... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T13:35+0000

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Según el organismo, las raciones alimentarias se redujeron dos veces, hasta un kit de comida por familia en lugar de dos y un menor volumen de harina de trigo. A su vez, el número de comidas calientes disminuyó de 250.000 a 150.000 al día."Por ahora, el PMA puede seguir apoyando a las panaderías que cubren un tercio de las necesidades de pan de Gaza, proporcionando asistencia nutricional a 300.000 mujeres y niños y entregando meriendas escolares saludables a 200.000 niños", precisó la organización.Solo uno de cada cinco niños consume una dieta bastante diversificada, añade la nota.En 2026, la financiación recibida por el PMA para prestar ayuda en Palestina se redujo en más de la mitad frente a los años anteriores, agrega.Para continuar el reparto de ayuda en la Franja de Gaza y en Cisjordania en los próximos seis meses, de octubre de 2026 a marzo de 2027, el organismo necesita 450 millones de dólares de manera urgente, puntualiza el comunicado.Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que representan el 67% de su población total, enfrentan una escasez aguda de alimentos.

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