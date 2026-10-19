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Unos 500.000 residentes de Gaza quedarán sin ayuda alimentaria por recortes, según la ONU
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Alrededor de 500.000 habitantes de la Franja de Gaza perderán el acceso a apoyo vital debido a la reducción de la ayuda alimentaria, informó el Programa... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Según el organismo, las raciones alimentarias se redujeron dos veces, hasta un kit de comida por familia en lugar de dos y un menor volumen de harina de trigo. A su vez, el número de comidas calientes disminuyó de 250.000 a 150.000 al día."Por ahora, el PMA puede seguir apoyando a las panaderías que cubren un tercio de las necesidades de pan de Gaza, proporcionando asistencia nutricional a 300.000 mujeres y niños y entregando meriendas escolares saludables a 200.000 niños", precisó la organización.Solo uno de cada cinco niños consume una dieta bastante diversificada, añade la nota.En 2026, la financiación recibida por el PMA para prestar ayuda en Palestina se redujo en más de la mitad frente a los años anteriores, agrega.Para continuar el reparto de ayuda en la Franja de Gaza y en Cisjordania en los próximos seis meses, de octubre de 2026 a marzo de 2027, el organismo necesita 450 millones de dólares de manera urgente, puntualiza el comunicado.Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que representan el 67% de su población total, enfrentan una escasez aguda de alimentos.
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Unos 500.000 residentes de Gaza quedarán sin ayuda alimentaria por recortes, según la ONU

13:35 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Abdel Kareem HanaPalestinos luchan por conseguir alimentos donados en un comedor comunitario en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, el sábado 26 de julio de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Palestinos luchan por conseguir alimentos donados en un comedor comunitario en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, el sábado 26 de julio de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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Alrededor de 500.000 habitantes de la Franja de Gaza perderán el acceso a apoyo vital debido a la reducción de la ayuda alimentaria, informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Desde este mes, el PMA presta asistencia alimentaria y monetaria a 1,1 millones de las personas más vulnerables de la Franja de Gaza, frente a los 1,6 millones del mes pasado", señaló el comunicado.
Según el organismo, las raciones alimentarias se redujeron dos veces, hasta un kit de comida por familia en lugar de dos y un menor volumen de harina de trigo. A su vez, el número de comidas calientes disminuyó de 250.000 a 150.000 al día.
"Por ahora, el PMA puede seguir apoyando a las panaderías que cubren un tercio de las necesidades de pan de Gaza, proporcionando asistencia nutricional a 300.000 mujeres y niños y entregando meriendas escolares saludables a 200.000 niños", precisó la organización.
Solo uno de cada cinco niños consume una dieta bastante diversificada, añade la nota.
Palestinos desplazados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza buscan refugio de la lluvia invernal en un campamento de tiendas de campaña de la ONU, en la localidad sureña de Jan Yunis (Franja de Gaza), el domingo 19 de noviembre de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
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Casi 2 millones de personas "se enfrentan a un cuarto invierno sin protección" en Gaza, advierte la ONU
10 de octubre, 06:12 GMT
En 2026, la financiación recibida por el PMA para prestar ayuda en Palestina se redujo en más de la mitad frente a los años anteriores, agrega.
Para continuar el reparto de ayuda en la Franja de Gaza y en Cisjordania en los próximos seis meses, de octubre de 2026 a marzo de 2027, el organismo necesita 450 millones de dólares de manera urgente, puntualiza el comunicado.
Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que representan el 67% de su población total, enfrentan una escasez aguda de alimentos.
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