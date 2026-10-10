Casi 2 millones de personas "se enfrentan a un cuarto invierno sin protección" en Gaza, advierte la ONU

Ante ese contexto, el organismo de la ONU volvió a solicitar a Israel que alivie las "restricciones" que impuso al ingreso de "suministros esenciales".Israel mantiene el bloqueo a la entrada de productos básicos, pese a que el alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado entre Hamás y Tel Aviv establece que el Estado judío debía permitir la entrada de hasta 600 camiones diarios de ayuda humanitaria.Sin embargo, según el organismo, los suministros actuales de refugios solo cubrirán el 17% de las "necesidades invernales identificadas" de Gaza, mientras Tel Aviv impide la entrada de tiendas de campaña, kits de refugio, madera, herramientas y otros materiales que ya se encuentran a las afueras del enclave.De esa manera, según la OIM, más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados permanecen en pésimas condiciones y urge que sean reemplazadas.Tan solo el mes pasado, recordó la OIM, 21 personas, incluidos 12 niños, fallecieron al caer un edificio de seis pisos dañado por Israel."Los materiales para refugios deben llegar de manera rápida, puntual y en la escala necesaria", dijo Amy Pope, directora general del organismo de la ONU.Añadió que el fenómeno climático de El Niño podría intensificar las lluvias durante el invierno en Gaza, situación que tiene el potencial de "debilitar aún más los edificios inseguros, mientras que los sistemas de drenaje gravemente dañados dejan a las comunidades expuestas a inundaciones".
Casi la totalidad de los habitantes de la Franja de Gaza —reducida a escombros tras más de dos años de bombardeos e incursiones israelíes— pasará "un cuarto invierno sin protección adecuada contra la lluvia, las inundaciones y el frío", advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ante ese contexto, el organismo de la ONU volvió a solicitar a Israel que alivie las "restricciones" que impuso al ingreso de "suministros esenciales".
Israel mantiene el bloqueo a la entrada de productos básicos, pese a que el alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado entre Hamás y Tel Aviv establece que el Estado judío debía permitir la entrada de hasta 600 camiones diarios de ayuda humanitaria.
Sin embargo, según el organismo, los suministros actuales de refugios solo cubrirán el 17% de las "necesidades invernales identificadas" de Gaza, mientras Tel Aviv impide la entrada de tiendas de campaña, kits de refugio, madera, herramientas y otros materiales que ya se encuentran a las afueras del enclave.
De esa manera, según la OIM, más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados permanecen en pésimas condiciones y urge que sean reemplazadas.
"Con pocas alternativas disponibles, muchas familias viven en edificios dañados por la guerra que representan graves riesgos para la vida", señaló el organismo.
Tan solo el mes pasado, recordó la OIM, 21 personas, incluidos 12 niños, fallecieron al caer un edificio de seis pisos dañado por Israel.
"Los materiales para refugios deben llegar de manera rápida, puntual y en la escala necesaria", dijo Amy Pope, directora general del organismo de la ONU.
Añadió que el fenómeno climático de El Niño podría intensificar las lluvias durante el invierno en Gaza, situación que tiene el potencial de "debilitar aún más los edificios inseguros, mientras que los sistemas de drenaje gravemente dañados dejan a las comunidades expuestas a inundaciones".
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