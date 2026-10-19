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Rusia asesta golpes contra múltiples objetivos militares en Ucrania
Rusia asesta golpes contra múltiples objetivos militares en Ucrania
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Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra Ucrania utilizando armamento de precisión de base terrestre y drones de largo alcance, informó el... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Posteriormente, el ministerio especificó que se trata de un centro de la empresa de telecomunicaciones ucraniana Datagroup.Otros objetivos alcanzados en Kiev y a las afueras de la capital ucraniana incluyen un centro logístico de la empresa Fire Point, donde se fabrican y se almacenan componentes para drones de largo alcance y motores de misiles de crucero FP-5 Flamingo.Además, fue atacada la empresa industrial Khimvoloknó, proveedora de componentes para ojivas de vehículos aéreos no tripulados de largo e intermedio alcance.Las FFAA rusas alcanzaron el depósito de locomotoras de Kiev, donde se almacenan misiles de crucero FP-5 Flamingo y componentes de misiles balísticos FP-9.Otro de los blancos del ataque fue la fábrica Planeta Plastik en la ciudad de Irpén, dedicada a la producción de polímeros para la industria militar.Asimismo, Rusia atacó un carguero con material militar y de doble uso en tránsito marítimo, a unos 130 kilómetros al suroeste del puerto de Odesa, en el sur de Ucrania.
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Rusia asesta golpes contra múltiples objetivos militares en Ucrania
08:53 GMT 19.10.2026 (actualizado: 08:55 GMT 19.10.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra Ucrania utilizando armamento de precisión de base terrestre y drones de largo alcance, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Como resultado del ataque, fueron alcanzadas empresas de la industria militar, instalaciones de almacenamiento de misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados, así como un centro de procesamiento de datos en la ciudad y la región de Kiev", precisó el ente.
Posteriormente, el ministerio especificó que se trata de un centro de la empresa de telecomunicaciones ucraniana Datagroup.
Otros objetivos alcanzados en Kiev y a las afueras de la capital ucraniana incluyen un centro logístico de la empresa Fire Point, donde se fabrican y se almacenan componentes para drones de largo alcance y motores de misiles de crucero FP-5 Flamingo.
Además, fue atacada la empresa industrial Khimvoloknó, proveedora de componentes para ojivas de vehículos aéreos no tripulados de largo e intermedio alcance.
Las FFAA rusas alcanzaron el depósito de locomotoras de Kiev, donde se almacenan misiles de crucero FP-5 Flamingo y componentes de misiles balísticos FP-9.
Otro de los blancos del ataque fue la fábrica Planeta Plastik en la ciudad de Irpén, dedicada a la producción de polímeros para la industria militar.
Asimismo, Rusia atacó un carguero con material militar y de doble uso en tránsito marítimo, a unos 130 kilómetros al suroeste del puerto de Odesa, en el sur de Ucrania.
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