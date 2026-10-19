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Rusia asesta golpes contra múltiples objetivos militares en Ucrania

Rusia asesta golpes contra múltiples objetivos militares en Ucrania

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra Ucrania utilizando armamento de precisión de base terrestre y drones de largo alcance, informó el... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T08:53+0000

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Posteriormente, el ministerio especificó que se trata de un centro de la empresa de telecomunicaciones ucraniana Datagroup.Otros objetivos alcanzados en Kiev y a las afueras de la capital ucraniana incluyen un centro logístico de la empresa Fire Point, donde se fabrican y se almacenan componentes para drones de largo alcance y motores de misiles de crucero FP-5 Flamingo.Además, fue atacada la empresa industrial Khimvoloknó, proveedora de componentes para ojivas de vehículos aéreos no tripulados de largo e intermedio alcance.Las FFAA rusas alcanzaron el depósito de locomotoras de Kiev, donde se almacenan misiles de crucero FP-5 Flamingo y componentes de misiles balísticos FP-9.Otro de los blancos del ataque fue la fábrica Planeta Plastik en la ciudad de Irpén, dedicada a la producción de polímeros para la industria militar.Asimismo, Rusia atacó un carguero con material militar y de doble uso en tránsito marítimo, a unos 130 kilómetros al suroeste del puerto de Odesa, en el sur de Ucrania.

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