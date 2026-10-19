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Kast aprueba nueva conformación del Alto Mando de Carabineros en Chile: ¿en qué consiste?
Kast aprueba nueva conformación del Alto Mando de Carabineros en Chile: ¿en qué consiste?
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Los Carabineros informaron que, en total, se aprobó el retiro de ocho generales, el ascenso de un general al grado de general inspector, así como la promoción... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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"Asimismo, mantendrá como preocupación permanente el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes integran Carabineros, reconociendo en ellos la fortaleza esencial de nuestra misión", se lee en el comunicado difundido por BioChile.Estos ajustes fueron avalados por el presidente sudamericano, José Antonio Kast, quien dio el visto bueno a las propuestas previamente enviadas por Araya.
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Kast aprueba nueva conformación del Alto Mando de Carabineros en Chile: ¿en qué consiste?

22:00 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Esteban FelixEl presidente de Chile, José Antonio Kast.
El presidente de Chile, José Antonio Kast. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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Los Carabineros informaron que, en total, se aprobó el retiro de ocho generales, el ascenso de un general al grado de general inspector, así como la promoción de ocho coroneles, quienes serán generales.

Según el boletín oficial de la institución dirigida por Marcelo Araya, una de las principales tareas de este nuevo mando será la "modernización y profesionalización institucional, para responder con eficacia y cercanía a las demandas de seguridad de la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos humanos".

"Asimismo, mantendrá como preocupación permanente el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes integran Carabineros, reconociendo en ellos la fortaleza esencial de nuestra misión", se lee en el comunicado difundido por BioChile.
Estos ajustes fueron avalados por el presidente sudamericano, José Antonio Kast, quien dio el visto bueno a las propuestas previamente enviadas por Araya.
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