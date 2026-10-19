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"Estados Unidos afloja con Rusia porque la guerra económica le juega en contra"
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la suspensión temporal de algunas sanciones económicas contra Rusia, semanas después de haber firmado la... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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“Estados Unidos afloja con Rusia porque la guerra económica le juega en contra”
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“Estados Unidos afloja con Rusia porque la guerra económica le juega en contra”
"Hay una contradicción porque el Gobierno de Trump había aprobado la Ley Graham para presionar aún más a Rusia, en una guerra económica dirigida particularmente contra Irán y Moscú", expresó Gabriel Merino, doctor argentino en Ciencias Sociales, en diálogo con Séptimo Piso."Ahora están dando marcha atrás, ya que el precio del diésel se duplicó con respecto al año pasado, lo cual impacta sobre la inflación y la aprobación del Gobierno de Trump", dijo. Posteriormente, agregó que "intentan bajar el valor del combustible en las pocas semanas que quedan antes de las elecciones de EEUU y reducir el impacto electoral"."Lo que se vive hoy es una crisis energética y del diésel, producto de los ataques a la infraestructura de las refinerías rusas por parte de Ucrania y de la guerra abierta que EEUU e Israel iniciaron contra Irán", sostuvo."Washington no va a renunciar a la guerra económica: simplemente afloja en este punto porque el tiro le juega en contra; está impactando muy negativamente en la economía estadounidense y en el desempeño electoral del trumpismo", cerró."Hay un descontento general en Europa por el alto costo de vida"Los disturbios volvieron a sacudir el centro de Milán, en Italia, donde grupos de jóvenes protestaron y se enfrentaron con la Policía. Horas antes, se habían registrado otros episodios de tensión en las inmediaciones de la Catedral, que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad."Se juntan varios factores: los jóvenes quieren protestar y manifestarse contra las escasas oportunidades laborales. Además, es un rebote de lo que viene sucediendo en Europa, donde hay un descontento con el statu quo: un modelo que ha encarecido la vida y ha hecho que la vivienda sea cada vez más cara y más inaccesible", afirmó Rolando Dromundo, doctor en Geopolítica de la Universidad de Pisa, en diálogo con Séptimo Piso."Ha habido una gran concentración de la riqueza, y eso explica que, mientras ellos se enriquecen, los salarios no hayan crecido", dijo."Si uno compara lo que representaba el salario real en cualquier país de Europa en los años setenta y ochenta con lo que representa ahora, la diferencia es enorme", concluyó.
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"Estados Unidos afloja con Rusia porque la guerra económica le juega en contra"

21:30 GMT 19.10.2026
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“Estados Unidos afloja con Rusia porque la guerra económica le juega en contra”
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la suspensión temporal de algunas sanciones económicas contra Rusia, semanas después de haber firmado la llamada Ley Graham, en medio de una crisis energética internacional marcada por el aumento del precio del diésel.
"Hay una contradicción porque el Gobierno de Trump había aprobado la Ley Graham para presionar aún más a Rusia, en una guerra económica dirigida particularmente contra Irán y Moscú", expresó Gabriel Merino, doctor argentino en Ciencias Sociales, en diálogo con Séptimo Piso.
"Ahora están dando marcha atrás, ya que el precio del diésel se duplicó con respecto al año pasado, lo cual impacta sobre la inflación y la aprobación del Gobierno de Trump", dijo. Posteriormente, agregó que "intentan bajar el valor del combustible en las pocas semanas que quedan antes de las elecciones de EEUU y reducir el impacto electoral".
"Lo que se vive hoy es una crisis energética y del diésel, producto de los ataques a la infraestructura de las refinerías rusas por parte de Ucrania y de la guerra abierta que EEUU e Israel iniciaron contra Irán", sostuvo.
"Washington no va a renunciar a la guerra económica: simplemente afloja en este punto porque el tiro le juega en contra; está impactando muy negativamente en la economía estadounidense y en el desempeño electoral del trumpismo", cerró.
7⃣ RADIO 'Séptimo Piso' | Reunión entre El Líbano e Israel: “Beirut busca ganar tiempo en un conflicto en el que no es protagonista directo”
15 de abril, 23:34 GMT

"Hay un descontento general en Europa por el alto costo de vida"

Los disturbios volvieron a sacudir el centro de Milán, en Italia, donde grupos de jóvenes protestaron y se enfrentaron con la Policía. Horas antes, se habían registrado otros episodios de tensión en las inmediaciones de la Catedral, que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.
"Se juntan varios factores: los jóvenes quieren protestar y manifestarse contra las escasas oportunidades laborales. Además, es un rebote de lo que viene sucediendo en Europa, donde hay un descontento con el statu quo: un modelo que ha encarecido la vida y ha hecho que la vivienda sea cada vez más cara y más inaccesible", afirmó Rolando Dromundo, doctor en Geopolítica de la Universidad de Pisa, en diálogo con Séptimo Piso.
"Ha habido una gran concentración de la riqueza, y eso explica que, mientras ellos se enriquecen, los salarios no hayan crecido", dijo.
"Si uno compara lo que representaba el salario real en cualquier país de Europa en los años setenta y ochenta con lo que representa ahora, la diferencia es enorme", concluyó.
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