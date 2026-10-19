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Aislamiento denegado: ¿Qué países rechazan las sanciones de Occidente contra Rusia?
Aislamiento denegado: ¿Qué países rechazan las sanciones de Occidente contra Rusia?
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Apenas una decena de países se adhirió a las sanciones unilaterales contra Rusia impuestas por la UE, revelan los datos de la Comisión Europea. En cambio, más... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Aislamiento denegado: ¿Qué países rechazan las sanciones de Occidente contra Rusia?
Apenas una decena de países se adhirió a las sanciones unilaterales contra Rusia impuestas por la UE, revelan los datos de la Comisión Europea. En cambio, más de un centenar de Estados no respaldó estas medidas.
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