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Reportan muertos y heridos por un potente incendio en una base militar en Canadá
Reportan muertos y heridos por un potente incendio en una base militar en Canadá
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El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, confirmó el registro de víctimas en un incidente ocurrido en la base militar, situada en la provincia de... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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El fuego superó el perímetro de la base y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio como trágico y de gran magnitud, señalando que afecta a un gran número de miembros del personal militar.Tras el siniestro, el premier canadiense Mark Carney se refirió a los hechos como un "grave incidente", al tiempo que envió sus condolencias a las víctimas."Estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de Alberta y las autoridades locales. La primera ministra Smith y yo estamos en contacto cercano, al igual que nuestros respectivos ministros y funcionarios relevantes", escribió.
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Reportan muertos y heridos por un potente incendio en una base militar en Canadá

04:12 GMT 18.10.2026
© Foto : X - @CanadianForcesDestacamento de la Base de Apoyo de la 3.ª División Canadiense Wainwright
Destacamento de la Base de Apoyo de la 3.ª División Canadiense Wainwright - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, confirmó el registro de víctimas en un incidente ocurrido en la base militar, situada en la provincia de Alberta (oeste); sin embargo, no proporcionó cifras ni detalló la causa del suceso.
El fuego superó el perímetro de la base y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio como trágico y de gran magnitud, señalando que afecta a un gran número de miembros del personal militar.
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Tras el siniestro, el premier canadiense Mark Carney se refirió a los hechos como un "grave incidente", al tiempo que envió sus condolencias a las víctimas.
"Estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de Alberta y las autoridades locales. La primera ministra Smith y yo estamos en contacto cercano, al igual que nuestros respectivos ministros y funcionarios relevantes", escribió.
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