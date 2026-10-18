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Reportan muertos y heridos por un potente incendio en una base militar en Canadá

Reportan muertos y heridos por un potente incendio en una base militar en Canadá

Sputnik Mundo

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, confirmó el registro de víctimas en un incidente ocurrido en la base militar, situada en la provincia de... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T04:12+0000

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El fuego superó el perímetro de la base y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio como trágico y de gran magnitud, señalando que afecta a un gran número de miembros del personal militar.Tras el siniestro, el premier canadiense Mark Carney se refirió a los hechos como un "grave incidente", al tiempo que envió sus condolencias a las víctimas."Estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de Alberta y las autoridades locales. La primera ministra Smith y yo estamos en contacto cercano, al igual que nuestros respectivos ministros y funcionarios relevantes", escribió.

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