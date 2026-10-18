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Detienen en México a "Ingeniero", acusado de construir túneles para el trasiego de droga a EEUU
Detienen en México a "Ingeniero", acusado de construir túneles para el trasiego de droga a EEUU
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El Gabinete de Seguridad mexicano informó a través de redes sociales que Luis Manuel 'N', alias "Ingeniero", fue detenido en el estado de Jalisco (occidente)... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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"['Ingeniero' es] identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California", detalló la dependencia.El Gobierno señaló que el sujeto cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Además, reportaron que en el operativo se aseguraron armas, droga y un vehículo.
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Detienen en México a "Ingeniero", acusado de construir túneles para el trasiego de droga a EEUU

04:23 GMT 18.10.2026
© Foto : X - @GabSeguridadMXDetención del "Ingeniero" en México
Detención del Ingeniero en México - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El Gabinete de Seguridad mexicano informó a través de redes sociales que Luis Manuel 'N', alias "Ingeniero", fue detenido en el estado de Jalisco (occidente) por militares y elementos de la Guardia Nacional, esto derivado de trabajos de inteligencia de las autoridades federales.
"['Ingeniero' es] identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California", detalló la dependencia.
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El Gobierno señaló que el sujeto cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Además, reportaron que en el operativo se aseguraron armas, droga y un vehículo.
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