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Detienen en México a "Ingeniero", acusado de construir túneles para el trasiego de droga a EEUU

Detienen en México a "Ingeniero", acusado de construir túneles para el trasiego de droga a EEUU

Sputnik Mundo

El Gabinete de Seguridad mexicano informó a través de redes sociales que Luis Manuel 'N', alias "Ingeniero", fue detenido en el estado de Jalisco (occidente)... 18.10.2026, Sputnik Mundo

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"['Ingeniero' es] identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California", detalló la dependencia.El Gobierno señaló que el sujeto cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Además, reportaron que en el operativo se aseguraron armas, droga y un vehículo.

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