Al menos cuatro soldados murieron en incendio dentro de una base militar en Canadá, confirma Carney

Previamente, el ministro de Defensa de la nación norteamericana, David McGuinty, había adelantado que se registró el deceso de algunas personas en la base militar, sin dar un número exacto de víctimas. El fuego en este incidente superó el perímetro de la base y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el evento como trágico y de gran magnitud, señalando que afecta a un gran número de miembros del personal militar.
El incidente, ocurrido el 17 de octubre en una instalación militar en la provincia de Alberta (oeste), dejó decenas de personas heridas y cuatro fallecidas, anunció el primer ministro canadiense, Mark Carney.
"Esta fue una de las peores tragedias para las fuerzas armadas en suelo canadiense en tiempos de paz. Lamento tener que confirmar, en este momento, que cuatro militares han perdido la vida y que sus familiares más cercanos ya han sido notificados. Decenas más han resultado gravemente heridos", expresó en conferencia de prensa.
Previamente, el ministro de Defensa de la nación norteamericana, David McGuinty, había adelantado que se registró el deceso de algunas personas en la base militar, sin dar un número exacto de víctimas.
El fuego en este incidente superó el perímetro de la base y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el evento como trágico y de gran magnitud, señalando que afecta a un gran número de miembros del personal militar.
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