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Reportan un potente sismo de magnitud 7,6 en Panamá
Reportan un potente sismo de magnitud 7,6 en Panamá
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Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, en inglés). De acuerdo con el organismo estadounidense, el sismo se... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU emitió una advertencia de peligro tras el terremoto. La alerta de posible amenaza de tsunami se emitió para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, indicó el sistema.Sin embargo, Colombia descartó una amenaza de tsunami para su costa del Pacífico tras el sismo en Panamá, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Hasta el momento no se han recibido informes sobre posibles daños causados por el movimiento telúrico.
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Reportan un potente sismo de magnitud 7,6 en Panamá

18:23 GMT 09.10.2026 (actualizado: 18:37 GMT 09.10.2026)
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Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, en inglés). De acuerdo con el organismo estadounidense, el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.
A su vez, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU emitió una advertencia de peligro tras el terremoto. La alerta de posible amenaza de tsunami se emitió para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, indicó el sistema.
Sin embargo, Colombia descartó una amenaza de tsunami para su costa del Pacífico tras el sismo en Panamá, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"De acuerdo con la DIMAR [Dirección General Marítima] no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas, Panamá", señaló la UNGRD a través de la red social X.

Hasta el momento no se han recibido informes sobre posibles daños causados por el movimiento telúrico.
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