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"Gran parte está dispuesta": Merz prepara a Alemania para el servicio militar obligatorio
"Gran parte está dispuesta": Merz prepara a Alemania para el servicio militar obligatorio
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Durante su intervención en la conferencia de la sección juvenil de su coalición, la CDU/CSU, el canciller alemán, Friedrich Merz, volvió a abordar el tema que... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, Berlín aplica esta medida "no sin razón", pero se mostró convencido de que "la mayor parte de la generación" de jóvenes alemanes y alemanas está dispuesta a alistarse en el Ejército.Con anterioridad, las autoridades del país reconocieron que, durante los primeros ocho meses de 2026, un número récord de alemanes se declararon objetores de conciencia.El repunte se produjo tras la aplicación, a partir del 1 de enero de 2026, de la reforma militar destinada a aumentar el número de efectivos de las FFAA, y tras las declaraciones de Merz sobre su deseo de volver a convertir al Ejército alemán en "el más fuerte de Europa".
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"Gran parte está dispuesta": Merz prepara a Alemania para el servicio militar obligatorio
Durante su intervención en la conferencia de la sección juvenil de su coalición, la CDU/CSU, el canciller alemán, Friedrich Merz, volvió a abordar el tema que tanto preocupa a la opinión pública: el regreso al servicio militar obligatorio.
"Todos tenemos cada vez más la sensación de que sin ese compromiso no hay manera de salir adelante", postuló Merz.
En sus palabras, Berlín aplica esta medida "no sin razón", pero se mostró convencido de que "la mayor parte de la generación" de jóvenes alemanes y alemanas está dispuesta a alistarse en el Ejército.
Con anterioridad, las autoridades del país reconocieron que, durante los primeros ocho meses de 2026, un número récord de alemanes se declararon objetores de conciencia.
El repunte se produjo tras la aplicación, a partir del 1 de enero de 2026, de la reforma militar destinada a aumentar el número de efectivos de las FFAA, y tras las declaraciones de Merz sobre su deseo de volver a convertir al Ejército alemán en "el más fuerte de Europa".