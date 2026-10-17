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Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar
Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar
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El país caribeño insta a construir un orden internacional que sea justo, equitativo y democrático, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el diplomático recalcó con referencia a los datos de la ONU que los avances en la lucha contra la pobreza extrema se han estancado, una realidad que afecta al 10% de la población mundial, cerca de 826 millones de personas.Paralelamente, el ministro de Exteriores de Cuba denunció la continuación del aumento del gasto militar mundial por "undécimo año consecutivo", que se situó en 2.887 billones de dólares en 2025.El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre para crear conciencia sobre las dificultades de quienes viven en la pobreza y promover acciones mundiales para eliminarla.
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Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar

18:33 GMT 17.10.2026
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Bruno Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
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El país caribeño insta a construir un orden internacional que sea justo, equitativo y democrático, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X. Asimismo, abordó el problema del crecimiento continuo del gasto militar mundial y señaló la falta de esfuerzos para combatir la pobreza en el mundo.
"Hacemos un llamado urgente a crear un nuevo orden internacional justo, equitativo y democrático, que proporcione el bien común y la prosperidad a todas las personas", indicó con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Asimismo, el diplomático recalcó con referencia a los datos de la ONU que los avances en la lucha contra la pobreza extrema se han estancado, una realidad que afecta al 10% de la población mundial, cerca de 826 millones de personas.
Paralelamente, el ministro de Exteriores de Cuba denunció la continuación del aumento del gasto militar mundial por "undécimo año consecutivo", que se situó en 2.887 billones de dólares en 2025.
"Los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial", subrayó Rodríguez.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre para crear conciencia sobre las dificultades de quienes viven en la pobreza y promover acciones mundiales para eliminarla.
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