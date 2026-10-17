https://noticiaslatam.lat/20261017/cuba-aboga-por-un-orden-internacional-justo-y-democratico-en-lugar-de-aumentar-el-gasto-militar-1175482986.html

Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar

Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar

Sputnik Mundo

El país caribeño insta a construir un orden internacional que sea justo, equitativo y democrático, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X... 17.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-17T18:33+0000

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Asimismo, el diplomático recalcó con referencia a los datos de la ONU que los avances en la lucha contra la pobreza extrema se han estancado, una realidad que afecta al 10% de la población mundial, cerca de 826 millones de personas.Paralelamente, el ministro de Exteriores de Cuba denunció la continuación del aumento del gasto militar mundial por "undécimo año consecutivo", que se situó en 2.887 billones de dólares en 2025.El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre para crear conciencia sobre las dificultades de quienes viven en la pobreza y promover acciones mundiales para eliminarla.

https://noticiaslatam.lat/20261012/la-onu-reporta-aumento-de-la-pobreza-multidimensional-por-primera-vez-en-mas-de-15-anos-1175409693.html

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