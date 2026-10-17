https://noticiaslatam.lat/20261017/cuba-aboga-por-un-orden-internacional-justo-y-democratico-en-lugar-de-aumentar-el-gasto-militar-1175482986.html
Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar
Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar
Sputnik Mundo
El país caribeño insta a construir un orden internacional que sea justo, equitativo y democrático, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T18:33+0000
2026-10-17T18:33+0000
2026-10-17T18:33+0000
américa latina
política
seguridad
bruno rodríguez
cuba
pobreza
gastos militares
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_2f80536888cca9e44f752852db268e1b.jpg
Asimismo, el diplomático recalcó con referencia a los datos de la ONU que los avances en la lucha contra la pobreza extrema se han estancado, una realidad que afecta al 10% de la población mundial, cerca de 826 millones de personas.Paralelamente, el ministro de Exteriores de Cuba denunció la continuación del aumento del gasto militar mundial por "undécimo año consecutivo", que se situó en 2.887 billones de dólares en 2025.El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre para crear conciencia sobre las dificultades de quienes viven en la pobreza y promover acciones mundiales para eliminarla.
https://noticiaslatam.lat/20261012/la-onu-reporta-aumento-de-la-pobreza-multidimensional-por-primera-vez-en-mas-de-15-anos-1175409693.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_271:168:953:679_1920x0_80_0_0_5307003a2c096e89e812e671a6bc8845.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, bruno rodríguez, cuba, pobreza, gastos militares
política, seguridad, bruno rodríguez, cuba, pobreza, gastos militares
Cuba aboga por un "orden internacional justo y democrático" en lugar de aumentar el gasto militar
El país caribeño insta a construir un orden internacional que sea justo, equitativo y democrático, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en X. Asimismo, abordó el problema del crecimiento continuo del gasto militar mundial y señaló la falta de esfuerzos para combatir la pobreza en el mundo.
"Hacemos un llamado urgente a crear un nuevo orden internacional justo, equitativo y democrático, que proporcione el bien común y la prosperidad a todas las personas", indicó con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Asimismo, el diplomático recalcó con referencia a los datos de la ONU que los avances en la lucha contra la pobreza extrema se han estancado, una realidad que afecta al 10% de la población mundial, cerca de 826 millones de personas.
Paralelamente, el ministro de Exteriores de Cuba denunció la continuación del aumento del gasto militar mundial por "undécimo año consecutivo", que se situó en 2.887 billones de dólares en 2025.
"Los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial", subrayó Rodríguez.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre para crear conciencia sobre las dificultades de quienes viven en la pobreza y promover acciones mundiales para eliminarla.