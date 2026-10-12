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La ONU reporta aumento de la pobreza multidimensional por primera vez en más de 15 años
La ONU reporta aumento de la pobreza multidimensional por primera vez en más de 15 años
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El Índice Global de Pobreza Multidimensional (IPM) aumentó por primera vez desde su creación en 2010, alcanzando 1.200 millones de personas, muestran los datos... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T18:31+0000
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Los datos actualizados muestran que más de la mitad de estos 1.200 millones —unos 617 millones— son niños, y que el 83% de las personas en esta situación reside en zonas rurales.Al mismo tiempo, muchos países han logrado avances: algunos han conseguido reducir la pobreza de forma rápida y a gran escala, destacan las Naciones Unidas. Entre ellos sobresale China, que redujo a la mitad su IPM en cuatro años. Entre 2010 y 2014, la proporción de personas que vivían en condiciones de pobreza multidimensional cayó del 9,5% al 4,2%. Vietnam también logró reducir a la mitad este indicador en un período de siete años.El IPM global considera que una persona está en situación de pobreza multidimensional si sufre privaciones en al menos tres de los diez indicadores de salud, educación y nivel de vida. La actualización de 2026 incluye 108 países en desarrollo, que representan el 78% de la población mundial.
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onu, programa de las naciones unidas para el desarrollo (pnud), pobreza, sociedad
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La ONU reporta aumento de la pobreza multidimensional por primera vez en más de 15 años
El Índice Global de Pobreza Multidimensional (IPM) aumentó por primera vez desde su creación en 2010, alcanzando 1.200 millones de personas, muestran los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta cifra representa 51,5 millones de personas más que en la actualización anterior.
Los datos actualizados muestran que más de la mitad de estos 1.200 millones —unos 617 millones— son niños, y que el 83% de las personas en esta situación reside en zonas rurales.
Al mismo tiempo, muchos países han logrado avances: algunos han conseguido reducir la pobreza de forma rápida y a gran escala, destacan las Naciones Unidas. Entre ellos sobresale China, que redujo a la mitad su IPM en cuatro años. Entre 2010 y 2014, la proporción de personas que vivían en condiciones de pobreza multidimensional cayó del 9,5% al 4,2%. Vietnam también logró reducir a la mitad este indicador en un período de siete años.
El IPM global considera que una persona está en situación de pobreza multidimensional si sufre privaciones en al menos tres de los diez indicadores de salud, educación y nivel de vida.
La actualización de 2026 incluye 108 países en desarrollo, que representan el 78% de la población mundial.