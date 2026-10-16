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Comunidad universitaria marcha en Argentina en defensa de la educación pública

Comunidad universitaria marcha en Argentina en defensa de la educación pública

Sputnik Mundo

La quinta marcha universitaria colmó bajo la lluvia las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires para exigirle al Gobierno de Javier Milei que cumpla la Ley... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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La lluvia no impidió una masiva movilización en Buenos Aires en reclamo por la educación pública. Bajo un cielo plomizo y entre ráfagas de viento, una multitud de estudiantes, docentes, trabajadores y autoconvocados colmó las inmediaciones del Congreso argentino en la quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo réplicas en las principales ciudades del país con un reclamo común: que el Gobierno cumpla la ley que financia a las casas superiores de estudio.Entre paraguas y banderas de casas de estudio de todo el país, las columnas avanzaron hacia la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario frente al Palacio Legislativo. A la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina se sumaron centrales sindicales, organizaciones sociales y dirigentes opositores a Javier Milei.El eje del reclamo es la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso sancionó en 2025 y ratificó tras el veto presidencial. La norma ordena actualizar por inflación los fondos y los salarios del sector, y la Justicia dispuso su aplicación inmediata. Sin embargo, el Ejecutivo se resiste a instrumentarla con el argumento de que pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas."Es muy importante que sigamos luchando, porque ya van varios años que hacemos marcha tras marcha y no pasa nada", dijo a Sputnik Delfina, una de las estudiantes que se acercó al Congreso. Para la joven, la universidad pública "representa la igualdad, representa un derecho de que todos podamos venir a estudiar sin importar dónde naciste, en qué condiciones estés o de qué familia seas".Los números respaldan la preocupación. El presupuesto universitario de 2026 es un 25,3% inferior en términos reales al de 2023, antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada, mientras que los salarios docentes se ubican un 24,2% por debajo de aquel nivel. Para cumplir con la ley, el Gobierno debería otorgar un aumento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre.En paralelo a la protesta, la oposición intentó en la Cámara de Diputados derogar el decreto con el que Milei desreguló amplios sectores de la economía al asumir, además de prorrogar la emergencia en el área de discapacidad, también golpeada por la "motosierra" desplegada sobre el gasto público. Sin embargo, solo logró sentar a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para el quórum, y la sesión especial fracasó, redondeando una importante victoria legislativa para la Casa Rosada.Desde la calle, y ante el micrófono de Sputnik, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica —considerada como "oposición dialoguista" ante el Ejecutivo-, afirmó que "no es poca cosa la presencia de 121 diputados, aunque no haya alcanzado". El legislador apuntó contra un Gobierno que "ha decidido ponerse al margen de la ley" y reclamó incluir en el Presupuesto 2027 las demandas de las universidades.El ajuste también golpea al sistema científico. "Nuestros mejores científicos, que son una tradición en Argentina, se están yendo del país. Con estos salarios y sin recursos para los proyectos y los insumos es imposible", explicó a Sputnik desde la concentración Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2023), quien cuestionó a "un Gobierno que solo practica el ajuste".Para el excanciller Felipe Solá (2019-2021), el conflicto lleva demasiado tiempo sin resolverse. "El gobierno nunca llegó a cumplir, y así seguimos. La situación de la ciencia y la tecnología y las universidades es calamitosa", dijo a este medio el dirigente al finalizar la convocatoria, quien recordó la primera gran marcha universitaria, en abril de 2024. "Aguantan los profesores, aguantan los chicos, pero la situación es calamitosa", remarcó.

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