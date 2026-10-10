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"Puede ser un golpe muy fuerte": la oposición en Argentina busca derribar el megadecreto de Milei

"Puede ser un golpe muy fuerte": la oposición en Argentina busca derribar el megadecreto de Milei

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La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de anular el megadecreto presidencial mediante el cual se derogaron y... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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La oposición argentina busca propinarle un fuerte revés a Javier Milei mediante la derogación del Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 con el que el presidente desreguló amplios sectores de la economía al inicio de su gestión. El texto fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara baja nunca lo votó, por lo que sigue plenamente vigente.La sesión especial, convocada para el 15 de octubre en Diputados, fue solicitada por legisladores de ocho bloques, encabezados por el peronismo nucleado en Unión por la Patria. El principal obstáculo es aritmético: para abrir el debate se necesitan 129 diputados presentes y, según los cálculos de los propios impulsores, todavía faltan entre 14 y 20, en buena medida legisladores que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada.El decreto fue publicado en diciembre de 2023, a pocos días de la asunción de Milei, bajo el título Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. Sus 366 artículos derogaron o modificaron decenas de leyes, entre ellas las de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, además de habilitar la venta de empresas públicas y desregular las cuotas de la medicina prepaga.El esquema de control parlamentario explica su supervivencia. Según la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia desde 2006, un DNU rige desde su publicación y solo pierde vigencia si ambas cámaras lo rechazan, mientras que la aprobación de una sola basta para dejarlo firme. Por eso, si la oposición logra el quorum, pero no los votos, el decreto podría quedar blindado.Para el Gobierno, el texto es la pieza central de su programa de desregulación. Entre sus resultados, el oficialismo destaca la apertura del mercado aerocomercial con la política de cielos abiertos, la llegada de nuevos prestadores de telecomunicaciones y la liberalización de los alquileres, donde asegura que los precios reales cayeron 38% y la oferta de viviendas se cuadruplicó.No todo el decreto llegó a aplicarse. Su capítulo laboral, que incluía cambios en las indemnizaciones y restricciones al derecho de huelga, fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras amparos de las centrales sindicales. El Gobierno terminó trasladando buena parte de esos cambios a una reforma laboral que el Congreso aprobó en 2026.Un eventual rechazo tampoco borraría lo hecho. La Ley 26.122 establece que la derogación opera hacia adelante y deja a salvo los derechos adquiridos, por lo que los contratos firmados durante la vigencia del decreto conservarían sus condiciones. En el caso de los alquileres, eso podría derivar en la convivencia de hasta tres regímenes distintos dentro de un mismo mercado.Una bandera para la oposición"La oposición necesita mostrar que puede marcar la agenda política, y una victoria sobre uno de los temas principales del Gobierno puede ser un golpe muy fuerte sobre el tablero", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. Para el especialista, una derrota oficial "pondría un manto de duda sobre la capacidad legislativa de la Casa Rosada".El consultor remarcó que lo que pone en discusión la sesión es "la fortaleza que tiene Milei con sus aliados a la hora de negociar estratégicamente las legislaciones en el Congreso, pensando en el año electoral que se avecina". En esa línea, advirtió sobre lo que ocurriría "si una mayoría de espacios aliados decidiera soltarle la mano al Gobierno".Consultada por este medio, Fernanda Miño, diputada nacional de Unión por la Patria e impulsora de la iniciativa para frenar el decreto, afirmó que "es fundamental lograr el rechazo". La legisladora integra uno de los ocho bloques que firmaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre, cuyo temario incluye además la prórroga de la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para las familias endeudadas.El costo políticoPor su parte, Aldo Abraham, economista director de la Fundación Libertad y Progreso, entidad afín al oficialismo, consideró que "el decreto fue la medida que encontró el Gobierno para avanzar con una agenda necesaria que iba a demorar mucho en caso de ser tratada en el Congreso". A su juicio, el texto "habilitó muchísimas medidas de desregulación que no creo que puedan cambiarse".Según el economista, esas medidas "han hallado muchísimo consenso social", al tiempo que "la oposición busca trabar una medida clave del Gobierno, con argumentos institucionales". Abraham advirtió que "quien debe decidir si está bien o mal legislar esto por decreto es la Justicia, que hasta ahora no ha dicho nada sobre la mayoría de los capítulos".Para Giorgetta, el decreto fue "un hito de la actual gestión", ya que se trata de "algo que ellos marcaron como eje central de su política, pero también de su programa económico, que es el que está marcando el rumbo de este Gobierno". En su lectura, por eso "se pone en juego tanto el decreto mismo como la fortaleza de la oposición".

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