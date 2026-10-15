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Se registra tiroteo en escuela primaria al noroeste de EEUU: hay múltiples víctimas

Se registra tiroteo en escuela primaria al noroeste de EEUU: hay múltiples víctimas

Sputnik Mundo

El Departamento de Policía de la Ciudad de Bend, en el estado de Oregón (noroeste), informó que un sujeto armado ingresó en la escuela primaria Silver Rail y... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T22:48+0000

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"En este momento, podemos confirmar que hay múltiples víctimas. Al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend; por ahora, se desconoce su estado de salud. Entre las víctimas se encuentran niños", informó el Departamento a través de un comunicado publicado en redes sociales; sin embargo, las autoridades no ofrecieron un número exacto de posibles heridos o fallecidos.Las autoridades especificaron además que habrá un fuerte dispositivo policial en la periferia del plantel para garantizar la seguridad en la zona.

https://noticiaslatam.lat/20260518/hay-cinco-muertos-por-el-tiroteo-en-el-centro-islamico-de-san-diego-tres-civiles-y-dos-sospechosos-1173505069.html

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