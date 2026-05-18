La policía informó que todos los niños presentes en el centro se encuentran a salvo y que los investigadores están colaborando con el FBI en la investigación. En la mezquita también funciona una escuela.Los hechos ocurrieron por la mañana en el Centro Islámico de San Diego (California, oeste). Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el despliegue de seguridad que se implementó en la zona.
El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, indicó que los agentes respondieron a una llamada sobre un tiroteo activo por la mañana y llegaron cuatro minutos después. Añadió que dos sujetos, señalados como los autores del crimen, fueron hallados muertos posteriormente en un vehículo a pocas cuadras del lugar.
El FBI identificó a los sospechosos como dos adolescentes, mientras que la policía señaló que "aparentemente murieron por heridas de bala autoinfligidas". "Debido a la ubicación del Centro Islámico, consideramos este caso como un crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario", declaró Wahl.
La policía informó que todos los niños presentes en el centro se encuentran a salvo y que los investigadores están colaborando con el FBI en la investigación. En la mezquita también funciona una escuela.
🚨⚠️ Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos