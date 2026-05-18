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Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos
Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos
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El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, indicó que los agentes respondieron a una llamada sobre un tiroteo activo por la mañana y llegaron cuatro minutos... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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La policía informó que todos los niños presentes en el centro se encuentran a salvo y que los investigadores están colaborando con el FBI en la investigación. En la mezquita también funciona una escuela.Los hechos ocurrieron por la mañana en el Centro Islámico de San Diego (California, oeste). Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el despliegue de seguridad que se implementó en la zona.
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Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos

23:02 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Gregory BullLa policía se despliega en el lugar de un tiroteo frente al Centro Islámico de San Diego.
La policía se despliega en el lugar de un tiroteo frente al Centro Islámico de San Diego. - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Gregory Bull
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El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, indicó que los agentes respondieron a una llamada sobre un tiroteo activo por la mañana y llegaron cuatro minutos después. Añadió que dos sujetos, señalados como los autores del crimen, fueron hallados muertos posteriormente en un vehículo a pocas cuadras del lugar.

El FBI identificó a los sospechosos como dos adolescentes, mientras que la policía señaló que "aparentemente murieron por heridas de bala autoinfligidas". "Debido a la ubicación del Centro Islámico, consideramos este caso como un crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario", declaró Wahl.

La policía informó que todos los niños presentes en el centro se encuentran a salvo y que los investigadores están colaborando con el FBI en la investigación. En la mezquita también funciona una escuela.
Hay al menos tres muertos por el tiroteo durante un juego de hockey en el este de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 17.02.2026
Hay al menos tres muertos por el tiroteo durante un juego de hockey en el este de EEUU
17 de febrero, 00:24 GMT
Los hechos ocurrieron por la mañana en el Centro Islámico de San Diego (California, oeste). Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el despliegue de seguridad que se implementó en la zona.
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