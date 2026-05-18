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Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos

Hay cinco muertos por el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: tres civiles y dos sospechosos

Sputnik Mundo

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, indicó que los agentes respondieron a una llamada sobre un tiroteo activo por la mañana y llegaron cuatro minutos... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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La policía informó que todos los niños presentes en el centro se encuentran a salvo y que los investigadores están colaborando con el FBI en la investigación. En la mezquita también funciona una escuela.Los hechos ocurrieron por la mañana en el Centro Islámico de San Diego (California, oeste). Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el despliegue de seguridad que se implementó en la zona.

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