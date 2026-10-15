Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261015/nicolas-maduro-y-cilia-flores-comparecen-ante-un-tribunal-de-nueva-york-por-nuevos-cargos-1175450380.html
Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas
Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas
Sputnik Mundo
El presidente de Venezuela se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. Maduro calificó de... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T15:19+0000
2026-10-15T16:27+0000
américa latina
venezuela
nicolás maduro
cilia flores
nueva york
política
📰 caso maduro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170118697_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_ca780e8af5b99d781f164b7e5d6147a4.jpg
En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno.Además, este 17 de diciembre está prevista una audiencia sobre los cargos de narcotráfico que se les imputan.Según medios, la nueva acusación incluye cargos de conspiración para cometer torturas, incluyendo los casos de tres ciudadanos estadounidenses.Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron secuestrados en enero de 2026 durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de las acusaciones.
https://noticiaslatam.lat/20261012/la-mentira-y-la-injusticia-seran-vencidas-maduro-agradece-por-el-apoyo-recibido-durante-su-1175407580.html
venezuela
nueva york
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170118697_83:20:967:683_1920x0_80_0_0_159f45d8cec4b4c1e7d93d084f31e2e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, nicolás maduro, cilia flores, nueva york, política, 📰 caso maduro
venezuela, nicolás maduro, cilia flores, nueva york, política, 📰 caso maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas

15:19 GMT 15.10.2026 (actualizado: 16:27 GMT 15.10.2026)
© AP Photo / Ariana CubillosLa población venezolana salió a las calles tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La población venezolana salió a las calles tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Síguenos en
El presidente de Venezuela se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. Maduro calificó de falsas las acusaciones, informó un corresponsal de Sputnik. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.
En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno.
Además, este 17 de diciembre está prevista una audiencia sobre los cargos de narcotráfico que se les imputan.
Según medios, la nueva acusación incluye cargos de conspiración para cometer torturas, incluyendo los casos de tres ciudadanos estadounidenses.
Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron secuestrados en enero de 2026 durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de las acusaciones.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
América Latina
"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
12 de octubre, 16:33 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала