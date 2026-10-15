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Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas
Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas
Sputnik Mundo
El presidente de Venezuela se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. Maduro calificó de... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T15:19+0000
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En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno.Además, este 17 de diciembre está prevista una audiencia sobre los cargos de narcotráfico que se les imputan.Según medios, la nueva acusación incluye cargos de conspiración para cometer torturas, incluyendo los casos de tres ciudadanos estadounidenses.Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron secuestrados en enero de 2026 durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de las acusaciones.
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Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentan a una condena de 50 años si son declarados culpables por cargos de torturas
15:19 GMT 15.10.2026 (actualizado: 16:27 GMT 15.10.2026)
El presidente de Venezuela se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. Maduro calificó de falsas las acusaciones, informó un corresponsal de Sputnik. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.
En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno.
Además, este 17 de diciembre está prevista una audiencia sobre los cargos de narcotráfico que se les imputan.
Según medios, la nueva acusación incluye cargos de conspiración para cometer torturas, incluyendo los casos de tres ciudadanos estadounidenses.
Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron secuestrados en enero de 2026
durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico
. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de las acusaciones.