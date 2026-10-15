https://noticiaslatam.lat/20261015/merz-rechaza-que-los-activos-rusos-congelados-en-europa-pasen-bajo-el-control-de-washington-senala-1175451564.html

Merz rechaza que los activos rusos congelados en Europa pasen bajo el control de Washington, señala la prensa

Merz rechaza que los activos rusos congelados en Europa pasen bajo el control de Washington, señala la prensa

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El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró en contra de los supuestos intentos de EEUU de poner bajo control de Washington los activos rusos congelados en... 15.10.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, los medios europeos informaron que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, habían propuesto a representantes de la UE, el Reino Unido, Francia y Alemania transferir parte de los activos rusos congelados a una estructura bajo el control de Washington.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha calificado en reiteradas ocasiones de robo los intentos de Occidente de apropiarse de los activos rusos congelados y ha advertido que estas acciones tendrán consecuencias.

https://noticiaslatam.lat/20260825/la-ue-mantiene-en-suspenso-el-debate-sobre-el-uso-de-activos-rusos-congelados-para-kiev-reportan-1174797916.html

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