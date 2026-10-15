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Merz rechaza que los activos rusos congelados en Europa pasen bajo el control de Washington, señala la prensa
Merz rechaza que los activos rusos congelados en Europa pasen bajo el control de Washington, señala la prensa
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El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró en contra de los supuestos intentos de EEUU de poner bajo control de Washington los activos rusos congelados en... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, los medios europeos informaron que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, habían propuesto a representantes de la UE, el Reino Unido, Francia y Alemania transferir parte de los activos rusos congelados a una estructura bajo el control de Washington.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha calificado en reiteradas ocasiones de robo los intentos de Occidente de apropiarse de los activos rusos congelados y ha advertido que estas acciones tendrán consecuencias.
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Merz rechaza que los activos rusos congelados en Europa pasen bajo el control de Washington, señala la prensa
El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró en contra de los supuestos intentos de EEUU de poner bajo control de Washington los activos rusos congelados en Europa, informan medios.
"Este es nuestro asunto y somos nosotros quienes decidimos al respecto", declaró el canciller alemán a los periodistas antes del inicio de la cumbre de la UE en Bruselas.
Anteriormente, los medios europeos informaron que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, habían propuesto a representantes de la UE, el Reino Unido, Francia y Alemania transferir parte de los activos rusos congelados a una estructura bajo el control de Washington.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha calificado en reiteradas ocasiones de robo
los intentos de Occidente de apropiarse de los activos rusos congelados y ha advertido que estas acciones tendrán consecuencias.