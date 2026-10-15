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Los Países Bajos no están listos para el transporte militar a gran escala, denuncian las autoridades
Los Países Bajos no están listos para el transporte militar a gran escala, denuncian las autoridades
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Las redes de carreteras y ferrocarriles de Países Bajos no cumplen los requisitos de la OTAN en materia de infraestructuras, indica un reporte reciente del... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T12:51+0000
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Según el informe, el país necesita unos 9.500 millones de euros (más de 10.565 millones de dólares) para adaptar las carreteras y las vías férreas a los requisitos previstos para el caso de un conflicto armado en Europa. "De esta cantidad, 5.000 millones de euros (más de 5.568 millones de dólares) se requieren para cumplir inmediatametne con los requisitos militares", se precisa en el documento.El Estado neerlandés desempeña un papel importante en el transporte de material militar de los aliados de la OTAN gracias a su ubicación estratégica en la costa del mar del Norte, acentúa el organismo.Rusia ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento de las fuerzas de la alianza en Europa y ha asegurado que no supone una amenaza para nadie. No obstante, desde el Kremlin han advertido que no pasarán por alto acciones que puedan poner en peligro los intereses nacionales rusos.
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Los Países Bajos no están listos para el transporte militar a gran escala, denuncian las autoridades
Las redes de carreteras y ferrocarriles de Países Bajos no cumplen los requisitos de la OTAN en materia de infraestructuras, indica un reporte reciente del Tribunal de Cuentas del país. Asimismo, la entidad detalla el presupuesto necesario para adaptar estas vías a los estándares exigidos.
"En concreto, la altura máxima, la capacidad de carga y la anchura de las carreteras plantean problemas en muchos puntos para el transporte militar de grandes dimensiones", se señala.
Según el informe, el país necesita unos 9.500 millones de euros (más de 10.565 millones de dólares) para adaptar las carreteras y las vías férreas a los requisitos previstos para el caso de un conflicto armado en Europa. "De esta cantidad, 5.000 millones de euros (más de 5.568 millones de dólares) se requieren para cumplir inmediatametne con los requisitos militares", se precisa en el documento.
El Estado neerlandés desempeña un papel importante en el transporte de material militar de los aliados de la OTAN gracias a su ubicación estratégica en la costa del mar del Norte, acentúa el organismo.
Rusia ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento de las fuerzas de la alianza en Europa y ha asegurado que no supone una amenaza para nadie. No obstante, desde el Kremlin han advertido que no pasarán por alto acciones que puedan poner en peligro los intereses nacionales rusos.
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