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Putin advierte que las ciberamenazas escalan a un nuevo nivel por la agresión híbrida exterior
Putin advierte que las ciberamenazas escalan a un nuevo nivel por la agresión híbrida exterior
Sputnik Mundo
Las amenazas cibernéticas alcanzaron una escala inédita ante la agresión híbrida externa, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión sobre... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T13:24+0000
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Al mismo tiempo, tildó de cuestión importante la mejora del nivel de seguridad digital en Rusia. En este contexto, agregó que Rusia está implantando enfoques avanzados en el ámbito del almacenamiento, el tratamiento y la transmisión de datos."Para neutralizar estas amenazas [cibernéticas], es necesario mejorar todos los componentes del sistema nacional de seguridad digital, incluida la evaluación y el análisis de riesgos, el mecanismo de seguimiento de la dependencia de plataformas externas, así como las herramientas de respuesta operativa ante ciberataques. Hay que mejorar la coordinación de las acciones de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia con los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras, las empresas de internet y otras estructuras", explicó. Putin apuntó que Rusia está desarrollando de forma sistemática y coherente el marco digital de la economía y llevando a cabo su transformación en plataformas."Estamos construyendo y configurando de forma sistemática y coherente el marco digital de la economía y el ámbito social, y difundimos activamente servicios basados en tecnologías de inteligencia artificial. Se están implantando enfoques avanzados en el ámbito del almacenamiento, el tratamiento y la transmisión de datos, así como en los medios de comunicación. Se está produciendo la plataformización de la economía", aclaró el presidente ruso.Además, Putin destacó que el país euroasiático refuerza sistemáticamente su soberanía en todos los ámbitos, desde la seguridad básica, alimentaria y energética hasta la infraestructura digital.
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Putin advierte que las ciberamenazas escalan a un nuevo nivel por la agresión híbrida exterior
Las amenazas cibernéticas alcanzaron una escala inédita ante la agresión híbrida externa, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión sobre seguridad de la información. El mandatario urgió además a blindar con prioridad la soberanía digital del país.
"Es evidente que, con el avance de la digitalización y en un contexto de agresión exterior directa e híbrida a la que nos enfrentamos, las ciberamenazas contra la economía, la logística, el transporte, el ámbito social y los sistemas de servicios básicos de la Administración pública alcanzan un nuevo nivel", subrayó Putin.
Al mismo tiempo, tildó de cuestión importante la mejora del nivel de seguridad digital en Rusia. En este contexto, agregó que Rusia está implantando enfoques avanzados en el ámbito del almacenamiento, el tratamiento y la transmisión de datos.
"Para neutralizar estas amenazas [cibernéticas], es necesario mejorar todos los componentes del sistema nacional de seguridad digital, incluida la evaluación y el análisis de riesgos, el mecanismo de seguimiento de la dependencia de plataformas externas, así como las herramientas de respuesta operativa ante ciberataques. Hay que mejorar la coordinación de las acciones de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia con los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras, las empresas de internet y otras estructuras", explicó.
Putin apuntó que Rusia está desarrollando de forma sistemática y coherente el marco digital de la economía y llevando a cabo su transformación en plataformas.
"Estamos construyendo y configurando de forma sistemática y coherente el marco digital de la economía y el ámbito social, y difundimos activamente servicios basados en tecnologías de inteligencia artificial. Se están implantando enfoques avanzados en el ámbito del almacenamiento, el tratamiento y la transmisión de datos, así como en los medios de comunicación. Se está produciendo la plataformización de la economía", aclaró el presidente ruso.
Además, Putin destacó que el país euroasiático refuerza sistemáticamente su soberanía en todos los ámbitos, desde la seguridad básica, alimentaria y energética hasta la infraestructura digital.
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