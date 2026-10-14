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Pekín responde a la protesta de Tokio por la visita de una delegación china a las islas Kuriles del sur
Pekín responde a la protesta de Tokio por la visita de una delegación china a las islas Kuriles del sur
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Pekín defiende el respeto a los resultados de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, declaró la portavoz de Exteriores china, Mao Ning... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, el servicio de prensa del Gobierno de la región rusa de Sajalín informó de que empresarios chinos habían mostrado interés, durante una visita a las Kuriles del sur, por invertir en el cultivo de erizos de mar y pepinos de mar, así como en el desarrollo del sector hotelero de las islas.Japón no reconoce que las Kuriles del sur pertenezcan a Rusia y las denomina sus "territorios del norte".Moscú no considera que la cuestión de la soberanía rusa sobre las islas sea controvertida y subrayan que pasaron a manos de la URSS tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial.Pekín no reconoce oficialmente que las islas sean rusas, pero en los últimos años ha dejado de apoyar abiertamente las reivindicaciones territoriales de Tokio.
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Pekín responde a la protesta de Tokio por la visita de una delegación china a las islas Kuriles del sur

16:42 GMT 14.10.2026
© AP Photo / Andy WongLa portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Andy Wong
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Pekín defiende el respeto a los resultados de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, declaró la portavoz de Exteriores china, Mao Ning, tras la protesta de Japón por la visita de empresarios chinos a las Kuriles del sur.

"La parte china aboga invariablemente por respetar y defender los resultados de la victoria en la [Segunda] Guerra Mundial contra el fascismo", subrayó.

Anteriormente, el servicio de prensa del Gobierno de la región rusa de Sajalín informó de que empresarios chinos habían mostrado interés, durante una visita a las Kuriles del sur, por invertir en el cultivo de erizos de mar y pepinos de mar, así como en el desarrollo del sector hotelero de las islas.
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Japón no reconoce que las Kuriles del sur pertenezcan a Rusia y las denomina sus "territorios del norte".
Moscú no considera que la cuestión de la soberanía rusa sobre las islas sea controvertida y subrayan que pasaron a manos de la URSS tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Pekín no reconoce oficialmente que las islas sean rusas, pero en los últimos años ha dejado de apoyar abiertamente las reivindicaciones territoriales de Tokio.
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