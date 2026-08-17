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Rusia ve como alarmantes los intentos de Japón por eludir su responsabilidad histórica al incumplir su Constitución
Rusia ve como alarmantes los intentos de Japón por eludir su responsabilidad histórica al incumplir su Constitución
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Los intentos de Japón por reescribir el derecho internacional respecto a las islas Kuriles y eludir su responsabilidad histórica al incumplir su Constitución... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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"Si nuestros colegas japoneses intentan ahora rehacer el derecho internacional para su propio beneficio y el de Estados Unidos, con quien mantienen una estrecha alianza, si intentan eludir la responsabilidad histórica por sus acciones [durante la Segunda Guerra Mundial] y violan su propia Constitución (...) causa gran preocupación", aseveró Lavrov.Precisó que se trata de los tres principios no nucleares y un Ejército que ya está intentando llevar a cabo actividades en el extranjero que hasta ahora estaban prohibidas por la Constitución japonesa.Agregó que las declaraciones de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre la reciente visita del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a las islas Kuriles son inaceptables."Nuestros socios, vecinos japoneses, por supuesto, violaron las normas de decencia en sus declaraciones absolutamente inaceptables de que el presidente ruso no puede visitar cualquier territorio de la Federación de Rusia", dijo Lavrov en una conferencia de prensa. Putin había visitado previamente la isla rusa de Iturup, donde inspeccionó varias instalaciones sociales. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés protestó posteriormente por la visita de Putin a Iturup, isla que Tokio reclama como propia, junto con otras tres islas de las Kuriles meridionales, a pesar de que pasaron a formar parte de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, y Moscú sostiene que la soberanía rusa sobre ellas es incuestionable.
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Rusia ve como alarmantes los intentos de Japón por eludir su responsabilidad histórica al incumplir su Constitución

14:01 GMT 17.08.2026
© Sputnik / Sergey Krasnoukhov / Acceder al contenido multimediaIsla Iturup del archipiélago de Kuriles
Isla Iturup del archipiélago de Kuriles - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
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Los intentos de Japón por reescribir el derecho internacional respecto a las islas Kuriles y eludir su responsabilidad histórica al incumplir su Constitución son alarmantes, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"Si nuestros colegas japoneses intentan ahora rehacer el derecho internacional para su propio beneficio y el de Estados Unidos, con quien mantienen una estrecha alianza, si intentan eludir la responsabilidad histórica por sus acciones [durante la Segunda Guerra Mundial] y violan su propia Constitución (...) causa gran preocupación", aseveró Lavrov.
Precisó que se trata de los tres principios no nucleares y un Ejército que ya está intentando llevar a cabo actividades en el extranjero que hasta ahora estaban prohibidas por la Constitución japonesa.
"Si pretenden desviar la atención de esta línea militarista abiertamente agresiva atacando a la Federación de Rusia —perdón por la dureza—, acusándonos de violar el derecho internacional, les aconsejo que se ocupen de sus propios asuntos; tienen muchos problemas de ese tipo en casa", declaró Lavrov.
Agregó que las declaraciones de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre la reciente visita del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a las islas Kuriles son inaceptables.
"Nuestros socios, vecinos japoneses, por supuesto, violaron las normas de decencia en sus declaraciones absolutamente inaceptables de que el presidente ruso no puede visitar cualquier territorio de la Federación de Rusia", dijo Lavrov en una conferencia de prensa.
Putin había visitado previamente la isla rusa de Iturup, donde inspeccionó varias instalaciones sociales. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés protestó posteriormente por la visita de Putin a Iturup, isla que Tokio reclama como propia, junto con otras tres islas de las Kuriles meridionales, a pesar de que pasaron a formar parte de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, y Moscú sostiene que la soberanía rusa sobre ellas es incuestionable.
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