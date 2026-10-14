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México quita el arancel del 10% a la importación de autopartes
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El Gobierno del país latinoamericano publicó un decreto que exenta de este gravamen a las importaciones de partes y componentes para el ensamble de... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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México quita el arancel del 10% a la importación de autopartes

00:00 GMT 14.10.2026
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La planta de automóviles Honda en Guanajuato, en el centro de México - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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El Gobierno del país latinoamericano publicó un decreto que exenta de este gravamen a las importaciones de partes y componentes para el ensamble de automóviles.
La medida, detalla el documento, tendrá una vigencia de cinco años y se trata de un esfuerzo por atraer la instalación y expansión de proyectos de ese sector en la nación latinoamericana, que es reconocida a nivel mundial por su mano de obra especializada en el ensamblaje de coches.
"La coyuntura internacional caracterizada por restricciones al comercio exterior exige el replanteamiento de modelos de producción que permitan a la industria automotriz establecida en México mantener su competitividad a nivel global", señala el documento en su exposición de motivos.
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