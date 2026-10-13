"Habrá diálogo directo con trabajadores" tras protestas, dice director de institución de salud más importante de México

Más temprano, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que las demandas de la plantilla laboral de la institución de salud local son válidas, por lo que deben "atenderse y resolverse". Mientras tanto, empleados médicos y administrativos del IMSS se alistan para marchar el 14 de octubre a lo largo del territorio nacional, esto para exigir insumos y medicinas para los derechohabientes, mejoras salariales y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, garantizó que los directivos de todos los organismos que integran este ente sostendrán reuniones con los empleados, esto ante las movilizaciones que han realizado a lo largo del país latinoamericano.
"Los trabajadores del IMSS saben lo que hace falta en cada piso, dónde hace falta más personal. Escucharlos siempre es el primer paso para resolver", expresó en conferencia de prensa.
Más temprano, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que las demandas de la plantilla laboral de la institución de salud local son válidas, por lo que deben "atenderse y resolverse".