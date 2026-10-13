https://noticiaslatam.lat/20261013/habra-dialogo-directo-con-trabajadores-tras-protestas-dice-director-de-institucion-de-salud-mas-1175412865.html

"Habrá diálogo directo con trabajadores" tras protestas, dice director de institución de salud más importante de México

"Habrá diálogo directo con trabajadores" tras protestas, dice director de institución de salud más importante de México

Sputnik Mundo

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, garantizó que los directivos de todos los organismos que integran este ente sostendrán... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T00:00+0000

2026-10-13T00:00+0000

2026-10-13T00:00+0000

américa latina

instituto mexicano del seguro social (imss)

zoé robledo

protestas

mercado de trabajo

salarios

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0c/1175412381_43:263:2005:1366_1920x0_80_0_0_fc53b675c5e5732f3e8b092dc3b5b563.jpg

Más temprano, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que las demandas de la plantilla laboral de la institución de salud local son válidas, por lo que deben "atenderse y resolverse". Mientras tanto, empleados médicos y administrativos del IMSS se alistan para marchar el 14 de octubre a lo largo del territorio nacional, esto para exigir insumos y medicinas para los derechohabientes, mejoras salariales y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

instituto mexicano del seguro social (imss), zoé robledo, protestas, mercado de trabajo, salarios, méxico