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Rosatom explica cómo contribuye al desarrollo de la medicina nuclear en Brasil

Rosatom explica cómo contribuye al desarrollo de la medicina nuclear en Brasil

Sputnik Mundo

El suministro de isótopos para la medicina nuclear es una de las principales áreas de actividad de la empresa estatal rusa Rosatom en Brasil, declaró en una... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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Díbov explicó que Rosatom comenzó a operar en el mercado brasileño como una empresa de alta tecnología especializada en medicina nuclear, y no como una compañía del sector energético."Firmamos un contrato a largo plazo para el suministro de isótopos destinados a la medicina nuclear en Brasil y, a lo largo de los años, hemos alcanzado una cuota de mercado muy significativa en este sector. Llevamos varios años realizando nuestros suministros semanalmente y estamos muy satisfechos con el trabajo realizado junto a nuestros socios brasileños", destacó.Rosatom es una corporación estatal rusa creada en 2007 que agrupa organizaciones de los sectores de la energía nuclear, el ciclo del combustible nuclear, la ingeniería y la medicina nuclear. Sus actividades también abarcan la gestión de residuos radiactivos, el desarrollo de tecnologías nucleares y la operación de la flota de rompehielos nucleares.

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