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Declaran alerta roja en la capital chilena por tormenta eléctrica
Declaran alerta roja en la capital chilena por tormenta eléctrica
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) de Chile adoptó la medida para la Región Metropolitana de Santiago, con el objetivo... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T03:20+0000
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De acuerdo con reportes de prensa, la tormenta eléctrica acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento ha dejado a 36.928 personas sin suministro eléctrico en la región. En ese contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de tormentas eléctricas. La alerta abarca la zona central del país, desde Coquimbo hasta el Bío Bío.
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Declaran alerta roja en la capital chilena por tormenta eléctrica

03:20 GMT 14.10.2026
© AP Photo / Esteban FelixDeclaran alerta roja en la capital chilena por tormenta eléctrica.
Declaran alerta roja en la capital chilena por tormenta eléctrica. - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Esteban Felix
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) de Chile adoptó la medida para la Región Metropolitana de Santiago, con el objetivo de movilizar los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia.
De acuerdo con reportes de prensa, la tormenta eléctrica acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento ha dejado a 36.928 personas sin suministro eléctrico en la región.
En ese contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de tormentas eléctricas. La alerta abarca la zona central del país, desde Coquimbo hasta el Bío Bío.
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