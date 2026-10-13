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La selección rusa gana 7 medallas de oro y establece un récord mundial en los Juegos Mundiales de Patinaje
La selección rusa gana 7 medallas de oro y establece un récord mundial en los Juegos Mundiales de Patinaje
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La selección rusa de patinaje sobre ruedas ganó 17 medallas, 7 de ellas de oro, durante la primera semana de competición de los Juegos Mundiales de Patinaje... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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Una de las protagonistas del campeonato es la deportista rusa Verónica Zherélnikova, de 15 años, que se alzó con el título mundial de salto de altura sobre patines al batir el récord mundial con una marca de 142 cm, 15 cm por encima de la registrada por la medallista de plata.En estos Juegos, que reúnen los campeonatos mundiales de 11 disciplinas olímpicas y no olímpicas, participan más de 6.000 deportistas, entrenadores y miembros de las delegaciones de 91 países.Rusia compite por primera vez bajo su bandera nacional y con su himno desde el levantamiento de las restricciones en agosto de 2026. La delegación rusa está integrada por cerca de 100 personas.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos. No obstante, la decisión encontró duras críticas en el espacio europeo que continúa abogando por la suspensión total de los deportistas del país euroasiático.Los Juegos Mundiales de Patinaje se celebran desde 2017 y reúnen los campeonatos mundiales de skateboarding, patinaje, deportes de scooter y otras disciplinas. Las ediciones anteriores tuvieron lugar en Nankín (2017), Barcelona (2019), Buenos Aires y San Juan (2022), y Roma y otras ciudades italianas (2024).
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La selección rusa gana 7 medallas de oro y establece un récord mundial en los Juegos Mundiales de Patinaje
10:05 GMT 13.10.2026 (actualizado: 10:08 GMT 13.10.2026)
La selección rusa de patinaje sobre ruedas ganó 17 medallas, 7 de ellas de oro, durante la primera semana de competición de los Juegos Mundiales de Patinaje celebrados en Asunción, Paraguay.
Una de las protagonistas del campeonato es la deportista rusa Verónica Zherélnikova, de 15 años, que se alzó con el título mundial de salto de altura sobre patines al batir el récord mundial con una marca de 142 cm, 15 cm por encima de la registrada por la medallista de plata.
"Desde los ocho años soñaba con ser campeona del mundo y entrenaba todos los días. Hubo lesiones, momentos de angustia y dificultades emocionales, pero me alegro de que todo eso no haya sido en vano", contó Zherélnikova.
En estos Juegos, que reúnen los campeonatos mundiales de 11 disciplinas olímpicas y no olímpicas, participan más de 6.000 deportistas, entrenadores y miembros de las delegaciones de 91 países.
Rusia compite por primera vez bajo su bandera nacional y con su himno desde el levantamiento de las restricciones en agosto de 2026. La delegación rusa está integrada por cerca de 100 personas.
El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos. No obstante, la decisión encontró duras críticas en el espacio europeo que continúa abogando por la suspensión total de los deportistas del país euroasiático.
Los Juegos Mundiales de Patinaje se celebran desde 2017 y reúnen los campeonatos mundiales de skateboarding, patinaje, deportes de scooter y otras disciplinas. Las ediciones anteriores tuvieron lugar en Nankín (2017), Barcelona (2019), Buenos Aires y San Juan (2022), y Roma y otras ciudades italianas (2024).
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