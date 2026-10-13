https://noticiaslatam.lat/20261013/la-seleccion-rusa-gana-7-medallas-de-oro-y-establece-un-record-mundial-en-los-juegos-mundiales-de-1175419251.html

La selección rusa gana 7 medallas de oro y establece un récord mundial en los Juegos Mundiales de Patinaje

La selección rusa gana 7 medallas de oro y establece un récord mundial en los Juegos Mundiales de Patinaje

Sputnik Mundo

La selección rusa de patinaje sobre ruedas ganó 17 medallas, 7 de ellas de oro, durante la primera semana de competición de los Juegos Mundiales de Patinaje... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T10:05+0000

2026-10-13T10:05+0000

2026-10-13T10:08+0000

internacional

⚽ deportes

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0d/1175419087_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_b578f87edd7c2b0f469c6382239e36b3.jpg

Una de las protagonistas del campeonato es la deportista rusa Verónica Zherélnikova, de 15 años, que se alzó con el título mundial de salto de altura sobre patines al batir el récord mundial con una marca de 142 cm, 15 cm por encima de la registrada por la medallista de plata.En estos Juegos, que reúnen los campeonatos mundiales de 11 disciplinas olímpicas y no olímpicas, participan más de 6.000 deportistas, entrenadores y miembros de las delegaciones de 91 países.Rusia compite por primera vez bajo su bandera nacional y con su himno desde el levantamiento de las restricciones en agosto de 2026. La delegación rusa está integrada por cerca de 100 personas.El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos. No obstante, la decisión encontró duras críticas en el espacio europeo que continúa abogando por la suspensión total de los deportistas del país euroasiático.Los Juegos Mundiales de Patinaje se celebran desde 2017 y reúnen los campeonatos mundiales de skateboarding, patinaje, deportes de scooter y otras disciplinas. Las ediciones anteriores tuvieron lugar en Nankín (2017), Barcelona (2019), Buenos Aires y San Juan (2022), y Roma y otras ciudades italianas (2024).

https://noticiaslatam.lat/20260811/la-ue-no-escatimara-esfuerzos-para-evitar-que-rusia-regrese-al-deporte-mundial-indica-la-1174625180.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, rusia