Integrantes del instituto de salud más importante de México alistan manifestación nacional

De acuerdo con medios locales, previo a esta protesta, los empleados han cerrado vialidades en entidades como Ciudad de México, Jalisco (occidente), Veracruz (este), entre otras. Asimismo, en la sede nacional del organismo, ubicada en el centro de la capital mexicana, se mantiene un plantón de integrantes de la institución.Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó en un video difundido en redes sociales que respetarán las manifestaciones.
Trabajadores médicos y administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizarán el 14 de octubre en el territorio nacional, esto para exigir medicinas para derechohabientes, mejoras salariales y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
De acuerdo con medios locales, previo a esta protesta, los empleados han cerrado vialidades en entidades como Ciudad de México, Jalisco (occidente), Veracruz (este), entre otras. Asimismo, en la sede nacional del organismo, ubicada en el centro de la capital mexicana, se mantiene un plantón de integrantes de la institución.
Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó en un video difundido en redes sociales que respetarán las manifestaciones.