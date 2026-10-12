Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261012/integrantes-del-instituto-de-salud-mas-importante-de-mexico-alistan-manifestacion-nacional-1175400472.html
Integrantes del instituto de salud más importante de México alistan manifestación nacional
Integrantes del instituto de salud más importante de México alistan manifestación nacional
Sputnik Mundo
Trabajadores médicos y administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizarán el 14 de octubre en el territorio nacional, esto para... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T00:35+0000
2026-10-12T00:35+0000
américa latina
💗 salud
zoé robledo
méxico
sociedad
instituto mexicano del seguro social (imss)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0b/1175400291_0:37:615:384_1920x0_80_0_0_71992e5f8bb8e9e0d734b47bb684beea.jpg
De acuerdo con medios locales, previo a esta protesta, los empleados han cerrado vialidades en entidades como Ciudad de México, Jalisco (occidente), Veracruz (este), entre otras. Asimismo, en la sede nacional del organismo, ubicada en el centro de la capital mexicana, se mantiene un plantón de integrantes de la institución.Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó en un video difundido en redes sociales que respetarán las manifestaciones.
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0b/1175400291_51:0:563:384_1920x0_80_0_0_2f868543aed2c70f3ffc01a79bedfe27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💗 salud, zoé robledo, méxico, sociedad, instituto mexicano del seguro social (imss)
💗 salud, zoé robledo, méxico, sociedad, instituto mexicano del seguro social (imss)

Integrantes del instituto de salud más importante de México alistan manifestación nacional

00:35 GMT 12.10.2026
© Foto : IMSS (sitio oficial)Sede nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sede nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
© Foto : IMSS (sitio oficial)
Síguenos en
Trabajadores médicos y administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizarán el 14 de octubre en el territorio nacional, esto para exigir medicinas para derechohabientes, mejoras salariales y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
De acuerdo con medios locales, previo a esta protesta, los empleados han cerrado vialidades en entidades como Ciudad de México, Jalisco (occidente), Veracruz (este), entre otras. Asimismo, en la sede nacional del organismo, ubicada en el centro de la capital mexicana, se mantiene un plantón de integrantes de la institución.
Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó en un video difundido en redes sociales que respetarán las manifestaciones.

"Creemos en el diálogo y la democracia. Las demandas relacionadas con la operación del Instituto deben escucharse y atenderse", resaltó.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала