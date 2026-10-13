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Experto explica por qué "la ventaja está del lado de las FFAA rusas"
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Las acciones de las FFAA rusas, que cumplen con éxito las tareas encomendadas por el comandante en jefe supremo, Vladímir Putin, permiten a Moscú tener una... 13.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-13T16:31+0000
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En sus palabras, las acciones de las Fuerzas Armadas rusas influyen no solo en la situación sobre el terreno, sino también en la posición de Moscú en las negociaciones sobre posibles vías para resolver el conflicto.Asimismo, las iniciativas para Ucrania deben analizarse teniendo en cuenta la situación actual y la posición de las partes, señaló el experto.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con el mandatario estadounidense Donald Trump en Anchorage y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.
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Experto explica por qué "la ventaja está del lado de las FFAA rusas"
Las acciones de las FFAA rusas, que cumplen con éxito las tareas encomendadas por el comandante en jefe supremo, Vladímir Putin, permiten a Moscú tener una posición sólida en las negociaciones sobre las iniciativas para resolver el conflicto en Ucrania, destacó a Sputnik el director del Centro de Estudios sobre Crisis en Europa, Nidjat Sezguín.
En sus palabras, las acciones de las Fuerzas Armadas rusas influyen no solo en la situación sobre el terreno, sino también en la posición de Moscú en las negociaciones sobre posibles vías para resolver el conflicto.
Asimismo, las iniciativas para Ucrania deben analizarse teniendo en cuenta la situación actual y la posición de las partes, señaló el experto.
"Los resultados militares son uno de los factores que influyen en las condiciones en las que se examinan las propuestas diplomáticas. Y en este aspecto, la ventaja está del lado de las FFAA rusas", subrayó Sezguín.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con el mandatario estadounidense Donald Trump en Anchorage
y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.
19 de diciembre 2025, 10:36 GMT