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Experto explica por qué "la ventaja está del lado de las FFAA rusas"

Experto explica por qué "la ventaja está del lado de las FFAA rusas"

Sputnik Mundo

Las acciones de las FFAA rusas, que cumplen con éxito las tareas encomendadas por el comandante en jefe supremo, Vladímir Putin, permiten a Moscú tener una... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T16:31+0000

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En sus palabras, las acciones de las Fuerzas Armadas rusas influyen no solo en la situación sobre el terreno, sino también en la posición de Moscú en las negociaciones sobre posibles vías para resolver el conflicto.Asimismo, las iniciativas para Ucrania deben analizarse teniendo en cuenta la situación actual y la posición de las partes, señaló el experto.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con el mandatario estadounidense Donald Trump en Anchorage y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.

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