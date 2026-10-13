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Corea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado
Corea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado
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La Administración de Misiles norcoreana realizó el lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico para verificar la exitosa mejora técnica de un... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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El ejercicio formaba parte de los esfuerzos habituales para situar los sistemas de armamento del país asiático en un nivel tecnológico más avanzado. La KCNA describió la mejora como un "gran éxito que anuncia un cambio importante" en la optimización del rendimiento y la sofisticación de los sistemas de armas ofensivas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
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Corea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado

03:15 GMT 13.10.2026
© Foto : KCNACorea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado
Corea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
© Foto : KCNA
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La Administración de Misiles norcoreana realizó el lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico para verificar la exitosa mejora técnica de un componente clave fundamental, informó la 'KCNA'.
El ejercicio formaba parte de los esfuerzos habituales para situar los sistemas de armamento del país asiático en un nivel tecnológico más avanzado.
La KCNA describió la mejora como un "gran éxito que anuncia un cambio importante" en la optimización del rendimiento y la sofisticación de los sistemas de armas ofensivas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
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