Corea del Norte prueba un misil balístico táctico mejorado

El ejercicio formaba parte de los esfuerzos habituales para situar los sistemas de armamento del país asiático en un nivel tecnológico más avanzado. La KCNA describió la mejora como un "gran éxito que anuncia un cambio importante" en la optimización del rendimiento y la sofisticación de los sistemas de armas ofensivas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
La KCNA describió la mejora como un "gran éxito que anuncia un cambio importante" en la optimización del rendimiento y la sofisticación de los sistemas de armas ofensivas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
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