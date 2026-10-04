Kim Jong-un supervisa un ejercicio de misiles hipersónicos

El ejercicio puso a prueba la fiabilidad, la movilidad y la preparación para el combate del sistema de armas estratégicas hipersónicas del país. La agencia de noticias norcoreana indicó que el misil recorrió 1.000 km antes de alcanzar el objetivo designado. Asimismo, añadió que la RPDC continuará reforzando su disuasión nuclear, calificándola de "indispensable para proteger la seguridad y la estabilidad nacionales".
El líder norcoreano supervisó personalmente el lanzamiento de un misil estratégico de alcance intermedio desde la región oriental de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) hacia el Mar del Este de Corea, según informó la KCNA.
El ejercicio puso a prueba la fiabilidad, la movilidad y la preparación para el combate del sistema de armas estratégicas hipersónicas del país.