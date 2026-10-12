"Sería emocionante": Trump dice que podría reunirse pronto con Kim Jong-un

El mandatario estadounidense confirmó anteriormente sus planes de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China, programada para el 18 y 19 de noviembre.
El mandatario estadounidense confirmó anteriormente sus planes de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China, programada para el 18 y 19 de noviembre.
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