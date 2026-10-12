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"Sería emocionante": Trump dice que podría reunirse pronto con Kim Jong-un
"Sería emocionante": Trump dice que podría reunirse pronto con Kim Jong-un
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay posibilidad de un encuentro con el líder norcoreano, esto durante su próximo viaje a Asia, a... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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"Sería emocionante": Trump dice que podría reunirse pronto con Kim Jong-un

23:30 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Susan WalshDonald Trump y Kim Jong-un en 2019.
Donald Trump y Kim Jong-un en 2019. - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay posibilidad de un encuentro con el líder norcoreano, esto durante su próximo viaje a Asia, a realizarse en noviembre.

"Podría reunirme con Kim Jong-un. Eso sería emocionante. Me llevo bien con él", comentó ante la prensa.

El mandatario estadounidense confirmó anteriormente sus planes de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China, programada para el 18 y 19 de noviembre.
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