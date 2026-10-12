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Rusia crea una plataforma para entrenar redes neuronales de uso militar

Rusia crea una plataforma para entrenar redes neuronales de uso militar

Sputnik Mundo

La plataforma nacional ya ofrece acceso a un repositorio audiovisual especializado sobre el uso de drones FPV, multirrotores y aviones no tripulados. Según... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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El ente destacó que esta iniciativa contribuye a "reforzar la resiliencia y la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para adaptarse a los desafíos actuales en el ámbito de la inteligencia artificial".El servicio dispone de sistemas de seguridad certificados que protegen la información mediante tecnologías avanzadas de cifrado y autenticación, agregó el ministerio.Por otra parte, los especialistas del ministerio desarrollaron un clasificador unificado y estandarizado para identificar y organizar los datos destinados al aprendizaje automático de sistemas de inteligencia artificial. Según el comunicado, esta herramienta permite a los desarrolladores trabajar con la base de datos de manera eficiente, estructurada y conforme a criterios comunes.La entidad explicó que los desarrolladores cargarán los resultados de su trabajo en el servicio, donde se comprobará que la información esté completa y se ajuste al formato establecido. De este modo, el Ministerio de Defensa puede aprovechar estos datos para desarrollar y entrenar sus propias redes neuronales.

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