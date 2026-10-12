Rusia crea una plataforma para entrenar redes neuronales de uso militar
09:46 GMT 12.10.2026 (actualizado: 09:49 GMT 12.10.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaMilitares rusos en sus puestos de trabajo en el vehículo de control de combate de las Fuerzas de Defensa Antiaérea de Rusia en la región de Zaporozhie
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La plataforma nacional ya ofrece acceso a un repositorio audiovisual especializado sobre el uso de drones FPV, multirrotores y aviones no tripulados. Según precisó el Ministerio de Defensa, este archivo incluye material procesado clave para el sector de los UAV.
"Actualmente, más de 40 organizaciones dedicadas al entrenamiento de redes neuronales, están conectadas al servicio, entre ellas, aquellas que trabajan en su integración en sus propios sistemas de combate no tripulados", citó el ministerio al viceministro de Defensa y responsable del proyecto, Dmitri Scherbinin.
El ente destacó que esta iniciativa contribuye a "reforzar la resiliencia y la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para adaptarse a los desafíos actuales en el ámbito de la inteligencia artificial".
4 de octubre, 09:58 GMT
El servicio dispone de sistemas de seguridad certificados que protegen la información mediante tecnologías avanzadas de cifrado y autenticación, agregó el ministerio.
Por otra parte, los especialistas del ministerio desarrollaron un clasificador unificado y estandarizado para identificar y organizar los datos destinados al aprendizaje automático de sistemas de inteligencia artificial. Según el comunicado, esta herramienta permite a los desarrolladores trabajar con la base de datos de manera eficiente, estructurada y conforme a criterios comunes.
La entidad explicó que los desarrolladores cargarán los resultados de su trabajo en el servicio, donde se comprobará que la información esté completa y se ajuste al formato establecido. De este modo, el Ministerio de Defensa puede aprovechar estos datos para desarrollar y entrenar sus propias redes neuronales.
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