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https://noticiaslatam.lat/20261012/quien-hace-bloqueos-pide-muerte-afirma-paz-ante-proximas-protestas-en-bolivia-1175401743.html
"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia
"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia
Sputnik Mundo
El presidente sudamericano, Rodrigo Paz, aseguró que quienes convocan a cierres viales están tratando de afectar a la población, derivando en consecuencias... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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rodrigo paz
la paz
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bloqueo
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La declaración se da al margen de la convocatoria para realizar nuevos bloqueos carreteros el 13 de octubre, que irán desde Patacamaya hasta La Paz, en el oeste boliviano.
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rodrigo paz, la paz, bolivia, bloqueo
rodrigo paz, la paz, bolivia, bloqueo

"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia

04:15 GMT 12.10.2026 (actualizado: 06:17 GMT 12.10.2026)
© AP Photo / Juan KaritaRodrigo Paz, presidente boliviano
Rodrigo Paz, presidente boliviano - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
© AP Photo / Juan Karita
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El presidente sudamericano, Rodrigo Paz, aseguró que quienes convocan a cierres viales están tratando de afectar a la población, derivando en consecuencias mortales por las afectaciones a los servicios básicos.

"El que pide bloqueo está pidiendo muerte, está pidiendo que le falte oxígeno a la ambulancia o al hospital, que el pollo se encarezca y llegue caro a los mercados, que no podamos exportar, o sea, matar la economía y a la familia. Eso no [puede volver a ocurrir], esos no son compatriotas, esos son traidores", declaró el mandatario en entrevista para Bolivia TV.

La declaración se da al margen de la convocatoria para realizar nuevos bloqueos carreteros el 13 de octubre, que irán desde Patacamaya hasta La Paz, en el oeste boliviano.
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