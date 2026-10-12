https://noticiaslatam.lat/20261012/quien-hace-bloqueos-pide-muerte-afirma-paz-ante-proximas-protestas-en-bolivia-1175401743.html
"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia
"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia
Sputnik Mundo
El presidente sudamericano, Rodrigo Paz, aseguró que quienes convocan a cierres viales están tratando de afectar a la población, derivando en consecuencias... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T04:15+0000
2026-10-12T04:15+0000
2026-10-12T06:17+0000
américa latina
rodrigo paz
la paz
bolivia
bloqueo
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La declaración se da al margen de la convocatoria para realizar nuevos bloqueos carreteros el 13 de octubre, que irán desde Patacamaya hasta La Paz, en el oeste boliviano.
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rodrigo paz, la paz, bolivia, bloqueo
rodrigo paz, la paz, bolivia, bloqueo
"Quien hace bloqueos, pide muerte", afirma Paz ante las próximas protestas en Bolivia 04:15 GMT 12.10.2026 (actualizado: 06:17 GMT 12.10.2026)
El presidente sudamericano, Rodrigo Paz, aseguró que quienes convocan a cierres viales están tratando de afectar a la población, derivando en consecuencias mortales por las afectaciones a los servicios básicos.
"El que pide bloqueo está pidiendo muerte, está pidiendo que le falte oxígeno a la ambulancia o al hospital, que el pollo se encarezca y llegue caro a los mercados, que no podamos exportar, o sea, matar la economía y a la familia. Eso no [puede volver a ocurrir], esos no son compatriotas, esos son traidores", declaró el mandatario en entrevista para
Bolivia TV.
La declaración se da
al margen de la convocatoria para realizar nuevos bloqueos carretero
s el 13 de octubre, que irán desde Patacamaya hasta La Paz, en el oeste boliviano.
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