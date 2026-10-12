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La inteligencia rusa denuncia la campaña de difamación contra Rosatom en Europa

La inteligencia rusa denuncia la campaña de difamación contra Rosatom en Europa

Sputnik Mundo

La dirección de la Comisión Europea se ha convertido en la principal promotora de una sucia campaña informativa contra la corporación estatal rusa Rosatom y la... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T14:23+0000

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El SVR añadió que Von der Leyen "ya cuenta con una amplia experiencia en el cabildeo a favor de los intereses de grandes corporaciones y en la firma de contratos multimillonarios cuestionables". "Von der Leyen confía en que su papel activo en la expulsión de Rosatom de Hungría y en la sustitución del consorcio ruso por una empresa occidental será 'debidamente recompensado'", señaló el SVR, poniendo como ejemplo el acuerdo con la empresa estadounidense Pfizer para el suministro de vacunas contra el coronavirus.Al lanzar una campaña de este tipo, añadió el servicio, "los burócratas europeos han reconocido abiertamente la incapacidad de los productores europeos para competir limpiamente con Rosatom en el mercado de la energía nuclear".En cuanto a Hungría, las autoridades del país "tendrán que tomar una difícil decisión: ceder ante el ruido mediático promovido por Bruselas y privar al país de una fuente fiable de generación eléctrica, capaz de garantizar la seguridad energética nacional durante décadas, o mantener una postura firme y defender los intereses de sus ciudadanos".Actualmente, en la central nuclear húngara de Paks operan cuatro reactores VVER. Un programa ejecutado entre 2005 y 2009, proporcionado por Rusia, amplió su vida útil hasta el período 2032-2037 y aumentó su capacidad de 1.760 a 2.000 MW. La central produce alrededor del 50% de la electricidad de Hungría.En enero de 2014, Moscú y Budapest acordaron construir la quinta y la sexta unidades como parte de la tercera fase de la central nuclear de Paks (Paks II) por Rosatom. Un contrato firmado en diciembre de ese mismo año entre la compañía rusa y la empresa húngara de energía MVM preveía la construcción de dos unidades VVER-1200, con un coste de 12.500 millones de euros, y un préstamo de 10.000 millones de euros por parte de Rusia.A pesar de las sanciones contra Moscú impuestas por la Unión Europea en 2022, Hungría sigue adelante con el proyecto Paks II, cuya finalización está prevista para 2030.Las autoridades húngaras han subrayado en reiteradas ocasiones que la energía nuclear es una forma de garantizar la seguridad energética del país.

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