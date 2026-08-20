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"Es nuestro orgullo": Putin destaca el liderazgo de Rusia en el sector de la energía nuclear

"Es nuestro orgullo": Putin destaca el liderazgo de Rusia en el sector de la energía nuclear

Sputnik Mundo

El presidente ruso Vladímir Putin señaló a Rusia como la única nación a nivel mundial con competencias en toda la cadena de la energía nuclear. Sus... 20.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el mandatario, el Estado ruso cuenta con las tecnologías más avanzadas en el ciclo cerrado del combustible nuclear, que permite aprovechar el mismo producto varias veces.Además, agregó el presidente ruso, Moscú es líder en el mercado mundial de la construcción de centrales nucleares.Una de esas fortalezas es que Rusia cumple con estándares "tradicionalmente altos" de seguridad y confiabilidad en el funcionamiento de las centrales, detalló Putin. Debido a estas razones, continuó, la industria nuclear es motivo de especial enorgullecimiento para todos los rusos."Hoy en día, la energía nuclear, con su gran concentración de ciencia, tecnología, materiales de vanguardia, soluciones de producción y construcción, y profesionales únicos, sin exagerar, es un motivo de orgullo para nuestro país", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260607/proyecto-de-rusia-proporcionara-a-la-humanidad-una-fuente-de-energia-para-milenios-1173793122.html

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