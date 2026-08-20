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"Es nuestro orgullo": Putin destaca el liderazgo de Rusia en el sector de la energía nuclear
"Es nuestro orgullo": Putin destaca el liderazgo de Rusia en el sector de la energía nuclear
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El presidente ruso Vladímir Putin señaló a Rusia como la única nación a nivel mundial con competencias en toda la cadena de la energía nuclear. Sus... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T13:17+0000
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De acuerdo con el mandatario, el Estado ruso cuenta con las tecnologías más avanzadas en el ciclo cerrado del combustible nuclear, que permite aprovechar el mismo producto varias veces.Además, agregó el presidente ruso, Moscú es líder en el mercado mundial de la construcción de centrales nucleares.Una de esas fortalezas es que Rusia cumple con estándares "tradicionalmente altos" de seguridad y confiabilidad en el funcionamiento de las centrales, detalló Putin. Debido a estas razones, continuó, la industria nuclear es motivo de especial enorgullecimiento para todos los rusos."Hoy en día, la energía nuclear, con su gran concentración de ciencia, tecnología, materiales de vanguardia, soluciones de producción y construcción, y profesionales únicos, sin exagerar, es un motivo de orgullo para nuestro país", concluyó.
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"Es nuestro orgullo": Putin destaca el liderazgo de Rusia en el sector de la energía nuclear
El presidente ruso Vladímir Putin señaló a Rusia como la única nación a nivel mundial con competencias en toda la cadena de la energía nuclear. Sus declaraciones llegaron en una reunión sobre el desarrollo de la energía nuclear, el día del 81.º aniversario de la industria nuclear del país euroasiático.
"Rusia es el único país del mundo que cuenta con competencias en toda la cadena de la energía nuclear", confirmó Putin.
De acuerdo con el mandatario, el Estado ruso cuenta con las tecnologías más avanzadas
en el ciclo cerrado del combustible nuclear, que permite aprovechar el mismo producto varias veces.
Además, agregó el presidente ruso, Moscú es líder en el mercado mundial de la construcción de centrales nucleares.
"Son precisamente estas ventajas competitivas las que nos permiten ocupar posiciones de liderazgo en el mercado de la construcción de centrales nucleares en el extranjero
", expresó.
Una de esas fortalezas es que Rusia cumple con estándares "tradicionalmente altos" de seguridad y confiabilidad en el funcionamiento de las centrales, detalló Putin. Debido a estas razones, continuó, la industria nuclear es motivo de especial enorgullecimiento para todos los rusos.
"Hoy en día, la energía nuclear, con su gran concentración de ciencia, tecnología, materiales de vanguardia, soluciones de producción y construcción, y profesionales únicos, sin exagerar, es un motivo de orgullo para nuestro país", concluyó.