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Irán califica de "inadecuada" la respuesta de EEUU a las condiciones de Teherán

Irán califica de "inadecuada" la respuesta de EEUU a las condiciones de Teherán

Sputnik Mundo

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país persa, Mohsen Rezaei, declaró que Washington avaló algunas de las siete condiciones de... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T01:30+0000

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En otra publicación, Rezaei arremetió duramente contra la guerra de Washington contra Teherán, calificándola de "una de las más absurdas de la historia de la humanidad" y afirmando que la flota estadounidense no había logrado reabrir el estrecho de Ormuz."¡Las fuerzas armadas de EEUU nunca habían caído tan bajo de manera tan vergonzosa!", subrayó.

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