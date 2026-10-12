Irán califica de "inadecuada" la respuesta de EEUU a las condiciones de Teherán

En otra publicación, Rezaei arremetió duramente contra la guerra de Washington contra Teherán, calificándola de "una de las más absurdas de la historia de la humanidad" y afirmando que la flota estadounidense no había logrado reabrir el estrecho de Ormuz."¡Las fuerzas armadas de EEUU nunca habían caído tan bajo de manera tan vergonzosa!", subrayó.
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país persa, Mohsen Rezaei, declaró que Washington avaló algunas de las siete condiciones de Teherán, pero que su contestación sigue siendo insuficiente.
"EEUU ha aceptado algunas de las siete condiciones de Irán, pero consideramos que su respuesta es INADECUADA. La diplomacia iraní ha cambiado y no habrá retorno al status quo anterior", escribió en X.