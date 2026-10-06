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México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud

México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud

Sputnik Mundo

Las autoridades sanitarias mexicanas presentaron su programa de Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que ofrecerán atención médica y... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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"Con los 12.750 consultorios puestos en marcha por nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum], son un logro histórico para garantizar el verdadero acceso universal a la población. Y este paso con el sistema universal de salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

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