México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud

"Con los 12.750 consultorios puestos en marcha por nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum], son un logro histórico para garantizar el verdadero acceso universal a la población. Y este paso con el sistema universal de salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.
Las autoridades sanitarias mexicanas presentaron su programa de Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que ofrecerán atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, sin importar su situación laboral o derechohabiencia.
"Con los 12.750 consultorios puestos en marcha por nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum], son un logro histórico para garantizar el verdadero acceso universal a la población. Y este paso con el sistema universal de salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).