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México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud
México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud
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Las autoridades sanitarias mexicanas presentaron su programa de Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que ofrecerán atención médica y... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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"Con los 12.750 consultorios puestos en marcha por nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum], son un logro histórico para garantizar el verdadero acceso universal a la población. Y este paso con el sistema universal de salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.
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México define como un "logro histórico" su nuevo programa de acceso universal a la salud

22:35 GMT 06.10.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoInstituciones de salud pública en México superan objetivo de atención en 2025
Instituciones de salud pública en México superan objetivo de atención en 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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Las autoridades sanitarias mexicanas presentaron su programa de Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que ofrecerán atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, sin importar su situación laboral o derechohabiencia.
"Con los 12.750 consultorios puestos en marcha por nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum], son un logro histórico para garantizar el verdadero acceso universal a la población. Y este paso con el sistema universal de salud es para poder solventar la fragmentación y que todas y todos los mexicanos tengamos atención universal a la salud", dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.
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