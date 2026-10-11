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"Túnel Putin-Trump": alientan a la empresa de Musk a construir un enlace entre Rusia y EEUU
"Túnel Putin-Trump": alientan a la empresa de Musk a construir un enlace entre Rusia y EEUU
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Llegó el momento de que The Boring Company, fundada por el empresario estadounidense Elon Musk, comience a construir un túnel entre Rusia y EEUU, declaró el... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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"Ha llegado el momento de que The Boring Company comience a construir el túnel Putin-Trump, que unirá Rusia y EEUU, Eurasia y las Américas", escribió Dmitriev en la red social X.En su publicación, Dmítriev también compartió un esquema aproximado de cómo podría transcurrir el túnel bajo el estrecho de Bering.En octubre de 2025, el representante especial de Putin planteó la posibilidad de construir un túnel intercontinental entre Rusia y Alaska utilizando las tecnologías de The Boring Company. Según sus estimaciones, el proyecto podría costar menos de 8.000 millones de dólares y completarse en menos de ocho años.Anteriormente, el doctor en Ciencias Técnicas y profesor asociado de la Universidad Estatal Técnica de Automoción y Carreteras de Moscú (MADI), Serguéi Zege, consideró que la tecnología de Elon Musk basada en tubos herméticos y cápsulas de transporte de alta velocidad podría adaptarse para construir un túnel entre Rusia y EEUU a través del estrecho de Bering.En su opinión, además de la tecnología Hyperloop, que contempla el desplazamiento de cápsulas a gran velocidad dentro de tubos herméticos, también podrían estudiarse sistemas aeronáuticos adaptados a las condiciones del norte y un sistema ruso de transporte por cable y gravedad. Sin embargo, uno de los principales desafíos sería construir las vías de acceso al túnel, ya que, según el experto, la construcción de carreteras o líneas ferroviarias podría resultar económicamente inviable.
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"Túnel Putin-Trump": alientan a la empresa de Musk a construir un enlace entre Rusia y EEUU

12:53 GMT 11.10.2026
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Túnel Putin-Trump, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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Llegó el momento de que The Boring Company, fundada por el empresario estadounidense Elon Musk, comience a construir un túnel entre Rusia y EEUU, declaró el representante especial del presidente ruso para la cooperación en materia de inversiones y economía con países extranjeros, Kiril Dmítriev.
"Ha llegado el momento de que The Boring Company comience a construir el túnel Putin-Trump, que unirá Rusia y EEUU, Eurasia y las Américas", escribió Dmitriev en la red social X.
En su publicación, Dmítriev también compartió un esquema aproximado de cómo podría transcurrir el túnel bajo el estrecho de Bering.
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En octubre de 2025, el representante especial de Putin planteó la posibilidad de construir un túnel intercontinental entre Rusia y Alaska utilizando las tecnologías de The Boring Company. Según sus estimaciones, el proyecto podría costar menos de 8.000 millones de dólares y completarse en menos de ocho años.
Anteriormente, el doctor en Ciencias Técnicas y profesor asociado de la Universidad Estatal Técnica de Automoción y Carreteras de Moscú (MADI), Serguéi Zege, consideró que la tecnología de Elon Musk basada en tubos herméticos y cápsulas de transporte de alta velocidad podría adaptarse para construir un túnel entre Rusia y EEUU a través del estrecho de Bering.
En su opinión, además de la tecnología Hyperloop, que contempla el desplazamiento de cápsulas a gran velocidad dentro de tubos herméticos, también podrían estudiarse sistemas aeronáuticos adaptados a las condiciones del norte y un sistema ruso de transporte por cable y gravedad. Sin embargo, uno de los principales desafíos sería construir las vías de acceso al túnel, ya que, según el experto, la construcción de carreteras o líneas ferroviarias podría resultar económicamente inviable.
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