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Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella
Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que estos agentes forman parte de una estrategia bajo dirección de la secretaria de Transparencia... 04.10.2026, Sputnik Mundo
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En redes sociales, el mandatario sudamericano aclaró que serán las autoridades judiciales quienes determinarán las responsabilidades correspondientes. "Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", aseguró en la publicación.
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Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella

23:35 GMT 04.10.2026
© AP Photo / Miguel Angel LopezEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que estos agentes forman parte de una estrategia bajo dirección de la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, para "perseguir a los corruptos y cuidar la plata del pueblo".
En redes sociales, el mandatario sudamericano aclaró que serán las autoridades judiciales quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.
No obstante, aclaró que "una cosa es la presunción de inocencia y otra el derecho a permanecer en un cargo" cuando ya se ha perdido la confianza.
"Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", aseguró en la publicación.
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