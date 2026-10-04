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Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella

Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que estos agentes forman parte de una estrategia bajo dirección de la secretaria de Transparencia... 04.10.2026, Sputnik Mundo

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En redes sociales, el mandatario sudamericano aclaró que serán las autoridades judiciales quienes determinarán las responsabilidades correspondientes. "Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", aseguró en la publicación.

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