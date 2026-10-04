Policías encubiertos investigan corrupción en administración pública colombiana, dice De la Espriella

En redes sociales, el mandatario sudamericano aclaró que serán las autoridades judiciales quienes determinarán las responsabilidades correspondientes. "Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", aseguró en la publicación.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que estos agentes forman parte de una estrategia bajo dirección de la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, para "perseguir a los corruptos y cuidar la plata del pueblo".
En redes sociales, el mandatario sudamericano aclaró que serán las autoridades judiciales quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.
No obstante, aclaró que "una cosa es la presunción de inocencia y otra el derecho a permanecer en un cargo" cuando ya se ha perdido la confianza.
"Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", aseguró en la publicación.
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