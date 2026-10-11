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México se mantiene alerta pese a cambio de trayectoria del huracán Simón

México se mantiene alerta pese a cambio de trayectoria del huracán Simón

Sputnik Mundo

El fenómeno meteorológico, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, modificó ligeramente su ruta, quedándose en las costas de Cabo Corrientes, Jalisco... 11.10.2026, Sputnik Mundo

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Ante ello, la funcionaria llamó a la población a continuar resguardándose y seguir las indicaciones de las autoridades locales y federales. En el mismo tenor, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en redes sociales que la gente debe seguir protegiéndose hasta que pase el peligro. "Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos", escribió en X.

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