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México se mantiene alerta pese a cambio de trayectoria del huracán Simón
México se mantiene alerta pese a cambio de trayectoria del huracán Simón
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El fenómeno meteorológico, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, modificó ligeramente su ruta, quedándose en las costas de Cabo Corrientes, Jalisco... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Ante ello, la funcionaria llamó a la población a continuar resguardándose y seguir las indicaciones de las autoridades locales y federales. En el mismo tenor, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en redes sociales que la gente debe seguir protegiéndose hasta que pase el peligro. "Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos", escribió en X.
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México se mantiene alerta pese a cambio de trayectoria del huracán Simón

20:30 GMT 11.10.2026
© AP Photo / Fernando LlanoLa Guardia Nacional de México está desplegada para atender emergencias por huracán Simón.
La Guardia Nacional de México está desplegada para atender emergencias por huracán Simón. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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El fenómeno meteorológico, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, modificó ligeramente su ruta, quedándose en las costas de Cabo Corrientes, Jalisco (oeste), de acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil de México.
"Sus efectos van a continuar en el transcurso del día de hoy, domingo, y mañana, lunes, en la región costera, muy en específico en la región costa norte, al sur de Puerto Vallarta. Va a generar vientos intensos, un oleaje elevado y marea de tormenta", expresó en redes sociales.
Ante ello, la funcionaria llamó a la población a continuar resguardándose y seguir las indicaciones de las autoridades locales y federales.
En el mismo tenor, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en redes sociales que la gente debe seguir protegiéndose hasta que pase el peligro.
"Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos", escribió en X.
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