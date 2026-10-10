Sheinbaum anuncia suspensión de actividades en estados del occidente de México por huracán Simón

Asimismo, la mandataria del país latinoamericano pidió a la población atender las indicaciones de Protección Civil, así como resguardarse en lugares seguros. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, el huracán Simón es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Actualmente, está a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, en el occidente de la nación.
La presidenta mexicana dio a conocer que las entidades de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit frenarán sus tareas diarias a partir de las 16:00 horas locales (22:00 GMT) de este 10 de octubre, debido al paso del fenómeno meteorológico.
"De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco (...). Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco", escribió Sheinbaum en redes sociales.
Asimismo, la mandataria del país latinoamericano pidió a la población atender las indicaciones de Protección Civil, así como resguardarse en lugares seguros.