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Sheinbaum anuncia suspensión de actividades en estados del occidente de México por huracán Simón

Sheinbaum anuncia suspensión de actividades en estados del occidente de México por huracán Simón

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La presidenta mexicana dio a conocer que las entidades de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit frenarán sus tareas diarias a partir de las 16:00 horas locales... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, la mandataria del país latinoamericano pidió a la población atender las indicaciones de Protección Civil, así como resguardarse en lugares seguros. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, el huracán Simón es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Actualmente, está a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, en el occidente de la nación.

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